Raspored cisterni sa pijaćom vodom u vreme obustave vodosnabdevanja od 4.juna

Zbog planskih radova na magistralnom cevovodu, preduzeće Vodovod Kruševac u subotu 4.juna, na jedan dan obustaviće vodosnabdevanje za sve korisnike na teritoriji grada Kruševca i opštine Ćićevac.

Očekuje se da će vodosnabdevanje biti normalizovano već sledećeg dana, ali voda neće biti odmah upotrebljiva za piće i pripremu hrane, već samo za sanitarne potrebe. Da bi voda iz sistema vodosnabdevanja iz jezera Ćelije mogla da se pije i koristi za pripremanje hrane neophodno je sačekati obaveštenje Zavoda za javno zdravlje Kruševac o apsolutnoj ispravnosti vode.

Do potpune normalizacije snabdevanja zdravom pijaćom vodom, Vodovod će u gradskim i seoskim područjima obezbediti snabdevanje iz fiksnih i pokretnih cisterni po sledećem rasporedu.

RASPORED STACIONIRANIH CISTERNI POČEV OD 04.06.2022. GODINE

Šumice – raskrsnica posle VP Doma – 1 komad, broj 1

Mudrakovac – kod 3 šešira – 1 komad, broj 2

Rasadnik kod buvlje pijace između H i P zgrada – 1 komad, broj 3

Diskont DIS, dvorište – 1 komad, broj 4

Raskrsnica ul. Blagoja Parovića, Hajduk Veljkove i Dušanove – 1 komad, broj 5

Ustanova Nata Veljković vrtić Pionir kod Dunav centra – 1 komad, broj 6

Gerontološki centar Kruševac – 1 komad, broj 7

Raskrsnica Birčaninove i Vece Korčagina i (Vidovdanska) – 1 komad, broj 8

JKP Vodovod (Dušanova 46) – 1 komad, broj 9

O.Š. Branko Radičević, dvorište – 1 komad, broj 10

Vrtić Neven, Pionirski park – 1 komad, broj 11

O.Š. Dositej Obradović, dvorište – 1 komad, broj 12

Kovid bolnica Kruševac – 2 komada, broj 13 a i broj 13 b

Dečiji dispanzer“ – 1 komad, broj 14

Zavod za javno zdravlje“ – 1 komad, broj 15

Dom za decu Jefimija“ – 1 komad, broj 16

Dvorište Gradske uprave do Zatvora – 1 komad, broj 17

Stalać, centar – 1 komad, broj 18 i

Ćićevac centar – 1 komad, broj 19.

RASPORED POKRETNIH CISTERNI

RASPORED POKRETNIH CEISTERNI KOJE ĆE SNABDEVATI KRUŠEVAC PIJAĆOM VODOM I MARŠUTA KRETANJA OD 07 DO 24h POČEV 04.06.2022.

Vozilo MAN vlasništvo VSJ Kruševac R 022327 (10 t) – UN (kod Bambija) 08:00 do 10:00, Čitluk (prvo skretanje) 10:00 do 12:00, MZ Čitluk 12:00 do 14:00, Čitluk (druga raskrsnica) 14:00 do 15:00, Begovo brdo (skretanje za Vučak) 15:00 do 17:00, Jasika (kod raskrsnice za Kukljin) od 17:00 do 20:00. Alternativa punjenje cisterne hemodijaliza.

Vozilo Kraljevo – naselje Vlado Jurić 08:00 do 10:00, Medicinska škola od 10:00 do 12:00, Makrešane (Omladinska ulica) 12:00 do 14:00 časova, rezervni položaj od 14:00 do 20:00.

Vozilo vlasništvo JKP “Kruševac“ KŠ 012 UC (10 t) – Punjenje vojinh cisterni i fiksnih cisterni; od 06:00 do 21:00, Branko Perišić od 21:00 do 06:00.

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije K-7693 (2,2 t) – Jovan Popović 08:00 do 11:00 i 13:00 do 16:00, MZ Bivolje 11:00 do 13:00 i 16:00 do 18:00; Šašilovc centar 18:00 do 20:00.

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije K-8027 (3 t) – OŠ Nada Popović 08:00 do 11:00 i od 13:00 do 16:00 Malo Golovode (škola) od 11:00 do 13:00; Makrešane kod Doma kulture od 16:00 do 19:00.

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije K-3238 (3 t) – parking iza Lamele 08:00 do 11:00 i od 15:00 do 18;00, Nova Balšićeva kod vrtića od 11:00 do 12:00, Pakašnica (Ugao Pećke i Vojvode Mišića kod prodavnice) od 12:00 do 13:00, Vojislava Mišića (kod vojnog magacina) 13:00 do 14:00. Save Erakovića – Aleksandrovačka od 14:00 do 15:00. rezervni položaj od 18:00 do 22:00;

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije K-3240 (3 t) – Parunovac (škola) 07:00 do 09,00, MZ Parunovac 09:00 do 11:00, Kapidžija 11:00 do 13:00, Dedina (raskrsnica kod Henkela) 13:00 do 14:00, MZ Dedina 14:00 do 17:00; Makrešane Omladinska ulica 17:00 do 19:00. rezervni položaj od 19:00 do 22:00

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije K3245 (3 t) – VP Dom non stop.

Vozilo vlasništvo Vojske Srbije K-3242 (3 t) – Prnjavor (Volan restoran) 07:00 do 08:00, OŠ Jovan Jovanović Zmaj 08:00 do 09:00 i 17:00 do 18:00,, MZ Rasadnik 09:00 do 11:00, Bagdala (Dabi) 11:00 do 13:00; MZ Rasadnik 13:00 do 15:00 i 18:00 do 20:00, Blado Jurić 15:00 do 17:00, 20:00 do 22:00 rezervni položaj.

Vozilo vlasništvo JKP Vrnjačka Banja VB 033 LA (7,5 t) Stopanja, centar 08:00 do 10:00, Mačkovac 10:30 do 12:00, Globoder 12:30 do 14:00, Koševi 14:30 do 16:00, Rezervni termin od 16:00 do 21:00.

Vozilo vlasništvo JKP Paraćin PN 025 XI (10 t) – Ćićevac, centar 08,00 do 10,00, Stalać 10,30 do 12,00, Pojate 12:30 do 14:00, rezervni termin od 14:00 do 21,00.

Vozilo vlasništvo JKP Prokuplje RK 088 NR (10 t) 00:00 do 24:00 kod Hitne pomoći za potrebe Službe hitne pomoći, Dijagnostičkog centra i Bolnice.

Vozilo vlasništvo JKP Kruševac Ispred službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, ul. Topličina b.b. za njihove potrebe i potrebe službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i Službe stomatološke zdravstvene zaštite od 08:00 do 10:00 i 16:00 do 21:00, Jasika ispred Crkve 10:00 do 12:00, Krvavica 12:00 do 14:00, Padež centar sela 14:00 do 16:00.

Vozilo vlasništvo JKP Kruševac od 08:00 do 10:00 i 17:00 do 19:00 obilazak Zdravstvenih stanica na teritoriji grada ( ukupno 5 i to Ambulanta 14. oktobar, Ambulanta Balšićeva, Ambulanta Nova pijaca, Ambulanta Rasadnik i Ambulanta Ujedinjene nacije po dogovoru sa Rukovodstvom Doma zdravlja. Vrtići Nate Veljković 10:00 do 12:00, Vratare centar sela 12:00 do 13:00, Šanac centar sela 13:00 do 15:00, Kamenare centar sela 15:00 do 16:30.

Vozilo vlasništvo JKP ,,Vodovod Kruševac“ KŠ 145 SB za punjenje stacioniranih cisterni i drugo. Tekije od 17:00 do 18:30.

Vozilo vlasništvo JKP Aleksandrovac KŠ 014 ŽČ (10 t) za potrebe hemodijalize Bolnice Kruševac.

Raspored pokretnih cisterni će se korigovati u skladu sa razvojem situacije, odnosno u skladu sa raspoloživim pokretnim cisternama.