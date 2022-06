KNJIGE ZA VIKEND: Ovladajte svojim životom

Tibo Moris je već poznat našoj čitalačkoj publici. Doduše, ne tako dugo, jer je prva njegova knjiga, “Ovladaj svojim emocijama”, kod nas objavljena u izdanju “Lagune” početkom godine. Očigledno je pronašla put do čitalaca, jer su se sada pojavile i dve nove knjige ovog pisca, instruktora i stručnjak za lični razvoj, koje na neki način zaokružuju “gradivo” – praktični vodiči “Ovladaj svojom motivacijom“ i “Ovladaj svojih fokusom”.

U pitanju su, u najkraćem, popularno pisane knjige o samopomoći, namanjene svima onima koji su dugo smatrali kako im je tako nešto nepotrebno, da bi na kraju shvatili koliko dragoceni mogu biti uvidi, saveti i strategije za prevazilaženje negativih emocija, nedostatak motivacije, pravog fokusa u životu, kao i prevazilaženje svih vrsta odugovlačenja.

Živimo svoje živote nesvesni brojnih ograničenja koje nam je društvo nametnulo, ili smo to sami sebi svesno ili nesvesno učinili. A ako to ne osvestimo i ne preduzmemo neophodne korake, nastavićemo da do kraja tumaramo kroz svoje živote nikada ne ostvarivši svoje najveće ciljeve ili snove. Tim je tragom krenuo i autor ovih knjiga, priznajući kako je i sam bio veoma povučen i kako ga je upravo stidljivost sprečavala da postigne rezultate kakve je želeo. Kada je odlučio da život posveti ličnom usavršavanju, stvari su počele da se menjaju. Iskustva sada deli sa svojim čitaocima, nudeći im svojevrsne praktične formule za reprogramiranje uma.

Knjiga “Ovladaj svojim fokusom” predstavlja se kao “praktičan vodič koji ti pomaže da ne juriš na sto strana i da se usredsrediš na praktične rezultate”. Zaista, savremeno doba za mnoge predstavalja kombinaciju sve teže prebrojivih obaveza, visokih očekivanja, eksplozije informacija kojima smo izloženi. Jurenje od jednog cilja ka drugom, nemilosrdni rokovi, nezavršeni projekti, preopterećenost obavezama… donose gubitak samopouzdanja i frustriranost koja nas još više sprečava da postignemo svoje ciljeve, posebno one krucijalne, i nesposobnost da se usredsredimo na jednu stvar dovoljno dugo i posvećeno da postignemo opipljive rezulate.

“Zašto je tvoj fokus tako moćan? Fokus deluje kao sekira. Ako pokušaš da oboriš drvo udarajući ga sekirom na hiljadu različitih mesta, nikada nećeš uspeti. Ali kad se usredsrediš i neprestano pogađaš isto mesto, možeš da oboriš i najveće stablo. Sa fokusom oštrim poput lasera možeš da postigneš gotovo sve što poželiš”, konstatuje autor, čija knjiga ima za cilj da čitaocima pomogne da se fokusiraju na jednu po jednu stvar sve dok ne postignu željene rezultate. Jer, kako naglašava Moris, fokus je čudesno oruđe koje može istovremeno usporiti i „uvećati“ vreme, kao jedan od najređih i najskupocenijih resursa koje ćemo ikada imati.

Pritom objašnjava šta je fokus i zašto je važan, govori o tome kako razjasniti svoje ciljeve, izoštriti pažnju, povećati produktivnost i prestati da se osećamo preopterećženo, odoleti izazovu svakojakih novotarija koje privlače um, da bi na kraju izložio i sedamnaest strageija za jačanje fokusa kako bi mogli da postignemo više i ostavrimo željene rezultate.

I naslov “Ovladaj svojom motivacijom” jasno sugeriše čime se Moris u toj knjizi bavi. Kada smo motivisani, mislimo da možemo sve, a kada nismo, teško nam je da odemo i izbacimo smeće iz kuće ili operemo zube. Zato se pitamo kako da ostanemo motivisani duži vremenski period? Da li možemo kultivisati to stanje? Kako da nam ono postane uobičajeno? Tibo Moris sastavio je svojevrsni vodič koji treba da nam pomogne da osvežimo i ojačamo svoje unutrašnje pokretače, izgradimo i održimo motivaciju i prevaziđemo sve vrste odugovlačenja.

Benefiti će biti brojni, čak i oni koje u prvom trenutku ne povezujemo uz ovu temtiku, a u konačnici to je razumevanje naših punih potencijala i dostizanje viših nivoa ispunjenja i svesti, sve u svrhu naše pune realizacije.

Slavoljub Marković