Sve planirane aktivnosti teku po predviđenoj dinamici, nakon završretka nameštanja muljnog ispusta na magistralnom cevovodu sledi ispiranje trećeg dela deonice od Stepoša do Lipovca. U periodu od 18 do 20 časova, predviđen je početak puštanja vode u sistem koja do ponoći treba da stigne do korisnika na gradskom području – ističe Vladimir Milosavljević direktor JKP VOVODOD KRUŠEVAC.