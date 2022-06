Gradski otvoreni bazeni počeće sa radom u ponedeljak 13. juna, i sve je spremno za početak nove kupališne sezone, rekao je direktor Sportskog centra Kruševac Predrag Milenković, a ulaz za sve posetioce će biti besplatan.

U planu je da tokom leta bude organizovano noćno kupanje kao i prateći programi poput sportskih igara i žurki za mlade.

Cena dnevne karte je 200 dinara, mesečne 2 hiljade, a prema rečima direktora Milenkovića i ove godine će u dogovoru sa Školskom upravom, najboljim osnovcima i srednjoškolcima biti podeljene sezonske karte.

Renovirani su toaleti, postavljene su široke tende, a cena ležaljki je 150 dinara.

Otvoreni gradski bazeni u Kruševcu radiće svakog radnog dana od 10 do 19 sati, a vikendom od 9 do 19. Tokom leta radiće i zatvoreni bazeni, od 12 do 18 časova.