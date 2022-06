Rekonstrukcija Kosovske ulice, započeti pripremni radovi

Jedna od kapitalnih investicija u Gradu Kruševcu u narednom periodu biće rekonstrukcije Kosovske ulice. Pripremni radovi su započeti, a zatvaranje ulice uslediće sutra ili za vikend.

Projektom je planirana kompletna zamena vodovodne i toplovodne mreže, slede drugi obimni radovi i na kraju postavljanje novog sloja asfalta.

Zbog obima i složenosti radova, izvršiće se i promena režima saobraćaja, kako u Kosovskoj ulici, tako i u Nemanjinoj, Jakšićevoj i Vladetinoj. Za vreme izvođenja radova, Kosovska ulica će biti zatvorena za saobraćaj dok će Nemanjina, Jakšićeva i Vladetina biti dvosmerne, uz zabranu parkiranja.

Stanari iz Kosovske ulice kojima je onemogućen ulazak u svoja dvorišta (od Topličine do Pećke ulice), Poslovni centar nudi besplatno parkiranje i to na parkingu kod Hale sportova i u javnim garažama: Bolnica ili Centar 2. Korisnicima rezervisanih parking mesta u Kosovskoj ulici (od ulice Topličine do Pećke), Nemanjinoj ulici (od Kosovske do Obilićeve) i u Vladetinoj ulici, ponudiće se mogućnost za rezervisana parking mesta na njima odgovarajućim lokacijama, pa je potrebno da se obrate Poslovnom centru Kruševac.

Ova investicija finasiraće se sredstvima iz budžeta grada Kruševca, uz podršku Ministarstva privrede.