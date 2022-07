Kako živeti sa tropskim vrućinama

Tropski talas je zahvatio područje Balkana i u našem okrugu živa u termemetru prelazi 35 podeok. Kako živa u termometru raste, telo mora više da se trudi da ne dozvoli da mu skoči unutrašnja temperatura.

I tako ono otvara više krvnih sudova blizu kože kako bi otpustilo vrelinu u naše okruženje i počinje da se znoji. Otvoreni krvni sudovi dovode do nižeg krvnog pritiska i teraju srce da radi jače. Ovo može da izazove blage simptome kao što su svrab od osipa, koji je izazvala vrućina ili natečena stopala kad krvni sudovi počnu da popuštaju.

Ali ako krvni pritisak padne prenisko, tada do organa ne stiže dovoljno krvi koja im je potrebna i rizik od srčanog udara je veći. Istovremeno, znojenje vodi do gubitka tečnosti i soli i ravnoteža između njih u telu se menja. I to u kombinaciji sa sniženim krvnim pritiskom može da dovede do toplotne iscrpljenosti, a simptomi uključuju vrtoglavicu, padanje u nesvest, zbunjenost, mučninu, grčeve u mišićima, glavobolju, obilno znojenje i umor.

Do najviših temperatura će, naravno, dolaziti tokom dana, ali noćne temperature su takođe važne. Razlog je što je telu potreban odmor.

Ako se napor da se unutrašnja telesna temperatura održi pod kontrolom nastavi i danju i noću, to povećava rizik od zdravstvenih problema.

Savet je hladite se i hidrirajte, odnosno pijte što više tečnosti, po mogućstu prirodne voće sokove ili običnu vodu.