Međunarodni karneval od 10. do 17. jula u Vrnjačkoj Banji

Od 10. do 17. jula u Vrnjačkoj banji tradicionalni Međunarodni karneval na kome će učestvovati grupe iz Evrope, Malezije, Meksika i uvek atraktivne brazilke. Posetioce očekuje preko 40 manifestacija i koncerata napoznatijih izvođača.

Omiljena destinacija turista i najposećenija banja u Srbiji Vrnjačka, preko cele godine, posebno u mesecima letnje turističke sezone, svojim posetiocima nudi izuzetno bogat, sadržajan i raznovrstan kulturno – zabavni program za posetioce različitih generacija.

Vrnjački karneval koji nikog ne ostavlja ravnodušnim, je jedna od najvećih manifestacija u Srbiji i predstavlja krunu tokom sezone. Tokom sedam dana od 10. do 17. jula posetioci će i ove godine biti u prilici da vide maskembale, festivale, sportska dešavanja, koncerte.

Centralni događaj karnevala je Velika međunarodna karnevalska povorka 16. jula na kojoj će prodefilovati veliki broj grupa iz Evrope, Malezije, Meksika i posebna atrakcija Brazilke. Ove godine očekujemo da kao i prethodnih oko 350. 000 posetilaca za sedam dana a svakako će veliki broj turista doći i na koncerte koji će ove godine biti na dve bine, kod Vrapca i na Trgu kod vodopada, rekla je PR Turističke organizacije Vrnjačka Banja Mina Stanojević.

Od 10. jula do 18. avgusta Banji se organizuju tri izuzetno posećene manifestacije. Od 4. do 6. avusta Lav Fest a od 13. do 18. avgusta 46. Festival Filmskog scenarija.

Iz godine u godinu ova manifestacija okuplja sve veci broj učesnika i posetilaca kako iz zemlje tako i iz celog sveta. Priznanje za dosadašnji rad predstavlja „Turistički cvet“ za najbolju turističku manifestaciju. Ovu prestižnu nagradu dodeljuje Turistička organizacija Srbije uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i usluga.