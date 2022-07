Kakvo nas vreme čeka narednih dana?

U nedelju, 10. jula, prema prognozi RHMZ Srbije, biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak se očekuju tek ponegde. Vetar slab i umeren, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

Ponedeljak: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, samo još ponegde u brdsko-planinskim predelima povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.

Utorak: Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 13.07.2022. do 17.07.2022.)

Suvo i stabilnije vreme sa sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom do četvrka od 23 do 27 stepeni, a zatim u porastu.