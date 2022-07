Dejan Sekulić iz Kamenara – jedan od najboljih proizvođača jagode u Rasinskom okrugu

Dejan Sekulić iz Kamenara jedan je od najboljih proizvođača jagode u Rasinskom okrugu. Sa jednog hektara bere plodove više sorti, a ovogodišnju sezonu ocenjuje kao najbolju u poslednjih nekoliko godina.

Ulaganja ima i ona nisu mala, ali ako se uspešno prati rast sadnica, primene sve agrotehničke i druge mere, onda i može da se očekuje i dobar prinos i očekivano dobra zarada, kaže Dejan Sekulić iz Kamenara.Konkretno za hekrat pod jagodom potrebno je uložiti do 5 do 6 hiljada evra, ali zarada je petostuko veća. Problemi mogu da se jave kada je potrebno više radne snage u vreme same berbe, ali snalazimo se i to su uglavnom naše komšije, iskusni stariji poljoprivrednici. Za plovode jagode važno je da budu čvrste , da bi se održale u transportu jer više od 90 odsto roda izvozimo na rusko tržište dodaje Sekulić.

Inače, treba napomenuti, da odgovoran poljoprivrednik razmišlja dugoročno. Jagoda je dvogodišnja biljka i nakon iskrčenja parcele postavljena folija se koristi za druge kulture, u konkretnom slučaju na parceli Sekulića zasađena je paprika.