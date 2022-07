Prošlog vikenda održana auto trka SAKS CONCORD BRUS 2022

Sveukupni pobednik auto trke SAKS CONCORD BRUS 2022 održane prethodnog vikenda na stazi od Đerekara do Mramora je Momir Subotić, takmičar ASK Herca, drugo mesto zauzeo je Aleksandar Vidosavljević a treće Vladica Rabrenović.

Najbolja je ekipa ASU AS iz Zaječara, slede ASK HERC iz Čačka i beogradski reising tim ASK AKADEMAC. Nagrada za sponzorski tim pripala je Gradu Zaječaru. Pobednik u juniorkom prvenstvu Srbije je Mateja Nikolić vozač kluba ASU AS iz Zaječara, dok je Aleksandar Vidosavljević dobio pehar za najbolje vreme.