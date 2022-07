Vakcina protiv HPV virusa – zaštita od brojnih virusnih i malignih oboljenja

Vakcina protiv HPV virusa koji dovodi do karcinoma genitalnih i drugih organa oba pola. Vakcina je pokazala odlične rezultate u zemljama u kojima se primenjuje više godina unazad, a u pojedinim državama rak grlićća materice je primenom ove vakcine skoro potpuno iskorenjen.

Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica doktor Vladimir Savić apeluje da je da mladi ovu vakcinu prime kako bi se zaštitili od brojnih virusnih, ali i malignih oboljenja.

U Srbiji se daje devetovalentna vakcina Gardasil, a prema uputstvu za lek koje prati ovu vakcinu deca od 9 do 13 godina, vakcinu primaju u dve doze u razmaku od šest meseci. Stariji od 14 godina primaju tri doze u periodu od 1 godine“. Vakcinacija se u Kruševcu obavlja u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omaldine, a do sada je vakcinu primilo 25-oro dece uzrasta od 9 do 14 godina i 34-oro mladih uzrasta od 15 do 19 godina, a obavlja se i u ostalim domovima zdravlja u opštinama Rasinskog okruga.