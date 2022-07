Rad po vrućini, kako naći spas

Visoke temperature koje ovih dana zahvatile područje Balkana, pa tako i našu zemlju donose i izvesne zdravstvene rizike. To se posebno odnosi na ljude koji po ovim vremenskim uslovima moraju da rade, jer se zdravstvene tegobe mogu pojaviti usled direktnog izlaganja suncu. U posebnom riziku su oni koji rade na otvorenom ili na visini.

Visoke tempretarure nepovoljno utiču na sve hronične bolesnike, druge osetljive grupe kao što su bebe, deca, stariji, a posebno hroničari koji pate od kardio vaskularnih oboljenja. Međutim vrućine smetaju i onima koji se ubrajaju u populaciju zdravih. Na visokim temperaturama se šire krvi sudovi, što dovodi do pada krvnog pritiska. Kod onih koji već imaju niske vrednosti krvnog pritiska može doći do vrtoglavice, malaksalosti, nesvestice, a ne retko može da dođe i do kolapsa. Ubrzani srčani rad je mahnizam kojim se organizam brani prootiv niskog krvnog pritiska, a to je fiziološki odgvor tela, a dok je ubrzani rad srca u normalnim granicama do otprilike 110 otkucaja u minutu, nema razloga za brigu. Ali na vrućinama se dešavaju i druge tegobe poput dehidratacije, a telo se bori na samo jedan način-znojenjem. Oni koji rade imaju i druge smetnje.

Vlada Srbije je još 2007. donela preporuku kojom se poslodavcima preporučuje kako da organizuju rad na otvorenom, na visini i u drugim specifičnim uslovima. I Savez samoslatlnih sindikata ponovio je apel poslodavcima da u okviru mogućnosti procesa rada usklade radno vreme, isiče predsednik ovog sindikata za više opština Rasinskog okruga Saša Nešić

Ponovićemo, najčešće tegobe koje se javljaju usled idrektnog izlaganja suncu su dehidratacija, odnosno veći gubitak tečnosti, pa je neophodno vodu ili druge bezalkoholne napitke piti u većoj količini, neretko se javlja i sunčanica, toplotni udar, kao obiljnjije stanje, amože i doći do ospia na koži , što je alergijska rekacija na veće izlaganje suncu. Preporukle se da se fizička aktivnost duže od 60 minuta, pauzira na desetak minuta, da se tečnošću nadoknade izubljeni elektroliti, izgegavati tešku i masnu hranu i imati više manjih obroka u toku dana.

Saveti koji stoje u preporuci služe da se podsete i zaposleni i poslodavci da na radu na otvorenom i na visini smanje rizik po svoje zdravlje na prihvatljiv nivo, a u nepovoljnim uslovima rada. Time čuvamo svoje i zdravlje svojih zaposlenih i izbegavamo moguće neželjene posledice koje mogu dovesti i do hroničnih oboljenja.