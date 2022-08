MORAVSKI KORIDOR: U toku radovi na svim deonicama

Deonicu gradilišta Moravskog koridora u prvom sektoru u pratnji direktora Koridora Srbije Aleksandra Antića, predsednica opštine Varvarin i Ćićevac dr Violete Lutovac Đurđević i dr Mirjane Krkić sa saradnicima, obišao je ministar gradjevina i saobraćaja Tomislav Momirović.

Govoreći o značaju za opštinu Ćićevac, dr Mirjana Krkić je naglasila da je to veoma važan trenutak u opravku opštine i da se gradjani nadaju da nadju radno mesto u novoj Industrijskoj zoni koja će se oformiti izgradnjom najsavremenijeg puta u Srbiji.

Za opštinu Varvarin, navela je dr Violeta Lutovac Đurđević, izgradnja auto puta E761 je od izuzetnog značaja i stvoriće se uslovi da se polako od pretežno poljoprivrednog kraja udje u reindustrijalizaciju, zaključila je dr Lutovac Đurđević.

Prisutnim novinarima obratio se i direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić koji je naglasio da – nema deonice Moravskog koridora na kom se u ovom trenutku ne izvode radovi, da li samo zemljani, da li se radi na tamponu, ili se grade nadvožnjaci ili mostovi.

-Rekli smo prilikom obilaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića ministar Momirović i ja, na osnovu obećanja uposlenih na realizaciji projekta, 26. juna, da će ova deonica biti gotova do kraja godine, na osnovu ovog na terenu, u ovom trenutku, zalaganjem Konzorcijuma Behtel-Enka i njegovim podizvodjačima. mogu to i da potvrdim. Dinamika izvodjenja radova garantuje da će deonica auto-puta E761 Moravski koridor biti završena u predvidjenom roku, a to je do kraja godine, izjavio je ministar Momirović i dodao da je u realizaciju Državnog projekta uključeno oko 3.500 radnika i više od 1.500 vozila i mašina, što garantuje da će se radovi završiti u naznačenom roku, zaključio je ministar.

U narednom periodu biće otvoreno još 80 kilometara radova za šta će biti potrebno oko 3 ipo hiljade radnika i dodatna mehanizacija, što ovog trenutka predstavlja i problem koji uspevamo da prevaziđemo, jer je Srbija jedno veliko gradilište. Cilj je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, s obzirom da je Moravski koridor trenutno najveće i gradilište najvišeg standarda u Srbiji. Moravski koridor Pojate-Preljina treba da bude završen 2024. godine i tada će spojiti autoput Beograd-Niš i Miloš Veliki a deonica Pojate-Kruševac tokom 2022. godine.