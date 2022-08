Kupališna sezona na kruševačkim otvorenim bazenima – do 31. avgusta

Otvoreni bazeni Sportskog centra Kruševca, zvanično se zatvaraju 31. avgusta, tako da ljubitelji plivanja i ovakvog načina rashlađivanja u vrelim letnjim danima, treba da iskoriste naredne dve nedelje, jer prognostičari najavljuju toplo vreme.

Tokom ove sezone, koja je na izmaku, licencirani spasioci nisu imali previše posla, a ni nekih ozbiljnijih intervencija, saznajemo u razgovoru sa zamenikom direktora ove spostske ustanove, Markom Đurićem.

Kao i prethodnih godina, za kvalitet vode za kupanje, garantuje kruševački Zavod za javno zdravlje, a otvoreni bazeni rade svakog radnog dana od 10 do 19 časova, i vikendom od 9 do 19, a građanstvu su na raspolaganju i zatvoreni bazeni, tokom cele nedelje od 12 do 18 časova.