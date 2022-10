POPIS 2022: Ekipa RTK na terenu sa popisivačem u naselju „Marko Orlović“

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, u Srbiji, realizovaće se tokom celog oktobra, po prvi put koristiće se elektronski upitnici, a učešće u popisivanju je zakonska obaveza koja podleže sankciji.

To konkretno znači, da su za građane koji odbiju popis ili daju netačne podatke, predviđene prekršajne mere, to jest, novčane kazne, u iznosu od 20 do 50 hiljada dinara.

Jedan od popisivača na teritoriji grada Kruševca, je i Danijel Mutatović, koji kaže, da je do sada, uvek bio ljubazno dočekan, od sugrađana koji su izvršili svoju građansku dužnost.

Tako je bilo i u domaćinstvu Dalibora Nakića, u naselju „Marko Orlović“, koji je, kao predsednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, uputio poziv sugrađanima da učestvuju u popisu.