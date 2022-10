Obraćanje predsednika Vučića: Ne prihvatamo ni nezavisnost ni članstvo Kosova u UN, ako bude poskupljenja gasa i struje biće razumno, mladima po 5.000 dinara

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je, u obraćanju javnosti, da je naša najveća greška što smo prihvatili da Evropska unija rukovodi procesom rešavanja konačnog statusa Kosova i Metohije i dodao da imamo osam nota o povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti. Govoreći o neuvođenju sankcija Rusiji, poručio je da se rukovodimo svojim interesima i da nikome ništa ne dugujemo. Naveo je i da neće biti značajnijeg povećanja cena gasa i struje za domaćinstva. Najavio je i da će mladi do kraja godine dobiti po 5.000 dinara.

– Po pitanju Kosova i Metohije naša pozicija postaje sve komplikovanija. Zapadne zemlje će pokušavati da reše problem ulaskom Kosova u UN, i što misle da tako rešavaju evropske probleme, a druga stvar je da žele da oduzmu argument Vladimiru Putinu iz ruku – rekao je Vučić.

Kako je kazao, kada sam rekao da se menja arhitektura, iz EU su me demantovali, „ali nisam razumeo šta demantuju, jer se ona menja“. Kako navodi, u dva koloseka će se ići, „a jedan kolosek koji ne menja arhitekturu razgovora se odnosi na sve moguće albanske zahteve, jer oni diktiraju teme“.

– Danas imamo predlog Nemačke i Francuske na stolu. Ne možete da bacite predlog koji od njih dolazi kroz prozor, o njemu mora da se razgovara i pregovara, a da li možemo da prihvatimo, takođe nisam siguran – kaže Vučić.

„Traže da pustimo Kosovo u UN“

Kako je dodao, najveća greška Srbije, pored pitanja upućenog Međunarodnom sudu pravde, bila je ta što smo prihvatili da EU rukovodi procesom rešavanja konačnog statusa KiM, i dalje nismo na ozbiljan način uspeli da postavimo pitanje formiranja ZSO.

– Svaki put, da bi nas umiril, rekli bi da ćemo o tome sledeći put. A svaki sledeći put bi iskrsla neka nova kriza, koju bi proizveli ili Albanci podržani od zemalja Kivnte ili zajedno, a nama govorili da je to mnogo teška tema za Albance – kaže Vučić.

Kako je rekao, „videli ste izjave predsednice Kosova Vjose Osmani da Srbi na KiM mogu i danas da formiraju ZSO, kao nevladinu organizaciju“.

– Niko od onih koji treba da ih opomene, to nije učinio. Što se tiče samog papira, suština je u tome da Srbija dopusti ulazak Kosova u sve međunardone institucije i Ujedinjene nacije. Za to, dobila bi brzi ulazak u EU, i verovatno značajne ekonomske koristi – rekao je Vučić.

Stav naš je, navodi Vučić, da je razgovor od „životnog značaja“.

– Rekao sam da je za Srbiju, i zbog Ustava, ali ne samo zbog njega, neprihvatljivo da Kosovo bude članica UN, i to će nositi svoje posledice. Cela ideja se zansiva na tome da, čak i bez našeg priznanja, da se ne bunimo, i da smo saglasni sa članstvom Kosova u UN – naveo je Vučić.

„Važi samo politika sile“

Dodao je da su problemi sa Kosovom i na drugom novou, a odnose se na napade na srpsko stanovništvo. Naveo je i da Amerika povećava vojno prisustvo na KiM.

– Dolazi 300 novih vojnika, oni kažu da dolaze da dodatno zaštite teritorijalni integritet i suverenitet Kosova. To znači da nema ni govora o poštovanju Rezolucije ni bilo čega, već da je politika sile ono što treba da se poštuje – naveo je predsednik Srbije.

Kako kaže, „poruku smo razumeli dobro, da međunarodno pravo ne postoji, već samo pravo jačeg“.

– Svi se tog prava pridržavaju onda kada im odgovara – naveo je Vučić.

Odgovarajući na pitanja, kaže da nije problem da li bi sever Kosova i Metohije trebalo da bude deo kosovskog društva, već da problem predstavlja da li Kosovo može da bude nezavisno ili ne.

– Nije problem da bude deo kosovskog društva, imali smo pokrajinu Kosovo i u Titovom sistemu, nije to problem, problem je da li Kosovo može da bude nezavisno ili ne, a u Briselskom sporazumu to ne piše, neki su hteli da govori i o tome, pa smo se borili da izbacimo, neki su hteli da o tome govori Vašingtonski sporazum, pa smo se izborili i to izbacili – kazao je on.

Upitan da li će do 1. novembra biti održani neki pregovori u vezi sa preregistracijom tablica na KiM, kaže da „preduzimao nešto Aljbin Kurti ili ne, Srbima u južnoj pokrajini predstoji teško vreme“.

– Ne znam da li će biti pregovora i razgovora, vidim da im odlično ide ta preregistracija, Srbi kako su slušali milozvučni glas Aljbina Kurtija, njih devet se do sada prijavilo za promenu tablica, od 9.000 tablica. Svaki hiljaditi, toliko im je dobro išlo do sada – ironično je primetio, dodavši da to „dovoljno govori o poverenju Srba u Aljbina Kurtija i njihove institucije“.

Osam nota o povlačenju priznanja

Ističe da će Srbija, u skladu sa međunarodno pravnim normama, nastaviti da se ponaša.

– U ovom trenutku imamo osam nota o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova. Velike sile će to sve pokušati da napadaju. Ono što nas čeka, a pokušaće da nas obmanjuju da je sve zbog Putina i Rusije i ko zna čega… – naveo je Vučić.

Kaže da se očekuje da 2. ili 3. novembra Biro komiteta ministara donese odluku o početku procedure za prijem Kosova u Savet Evrope. Kaže i da „oni čekaju da mađarski član napusti Biro komiteta i da uđe član iz Litvanije“.

– To sve nisu ad hok akcije, planira se to. Planira se već mnogo meseci i onda će krenuti u proceduru koja traje dugo, ali sa jasnim ishodom da Kosovo prime u Savet Evrope – objasnio je Vučić, dodavši da nama na kraju ostaje da se suočimo sa svim tim.

Dodaje i da će to biti dodatni pritisak na Srbju i zbog Interpola, Uneska i drugih orgnaizacija UN.

Kako kaže, „ono što je politika naše zemlje, mogu da nam uzmu sve, ali mi ćemo se boriti mirnim sredstvima“, kao i da će Srbija nastaviti da pruža ekonomsku, socijalnu, humanitarnu i svaku drugu podršku Srbima na KiM.

– Mi moramo da štitimo svoj teritorijalni integritet. Izgledi su nam mali, ali dok sam predsednik u srpskom rukovodstvu neće postojati volja za prihvatanje nezavisnosi Kosova i članstvo u UN – istakao je Vučić.

Zalihe goriva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći danas o energetskoj stabilnosti naše države izjavio da će posebno biti teške naredne dve zime, i da u trenutnim rezervama imamo dizela imamo dovoljno za 75 dana a beznzina za 59 dana ukoliko bi nam bilo ko prekinuo dotok.

– Do sada smo uradi sve što je moguće i naše rezerve nafte u ovom trenutku su na 500 6000 tona dizel i na 119 000 tona benzin. Od toga imamo u dizelu direktno 287 000 tona, a nafta u cevima ili u obradi je još oko 200 20 hiljada tona, i to nam je dovoljno za 75 dana ukoliko bi nam bilo ko prekinuo dotok naše rafinerije i 59 dana za benzin – rekao je predsednik Vučić.

Mladima 5.000 dinara, veće plate i penzije

Od 1. novembra idemo na povećanje penzija za 9 odsto, onda idemo od janura na još 12,1 odsto. Ukupno će povećanje penzija iznositi 20,2 i 20,8 odsto, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju. On je najavio i da će mladi dobiti po 5.000 dinara pred Novu godinu.

Nema sankcija Rusiji

„Za sada nema koncenzusa oko uvođenja sankcija Rusiji. Možda će nova Vlada doneti drugačiju odluku, ali za sada stvari stoje ovako“, rekao je predsednik Vučić.

– Ja sam nešto oprezniji oko toga. Možda drugačiju odlluku donese buduća Vlada, ali za sada toga nema – istakao je Vučić.

Kako je dodao, u ovom trenutku mislim da ne ugožavamo naše vitalne interese, štitimo svoju poziciju i međunardno pravo.

„Hteli su da nas napadnu sa kopna“

Predsednik Srbije danas je otkrio da je SAD uoči bombardovanja 1999. inicijalno imala nešto drugačiji plan o napadu na Srbiju.

Kako je preneo, ideja američkog predsednika Bila Klintona bila je da se Srbija napadne iz Mađarske kopnenim putem kako bi se, kaže, „odvukla vojska sa Kosova“.

„Zašto tada nije bilo protesta“

Odgovarajući na pitanja novinara o protestu ispred redakcije Informer koja je objavila intervju sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem, predsednik Srbije rekao je da je u pitanju „licimerje“.

– Ako me pitate da li bih ja kao novinar uradio taj intervju, verovatno ne bih. A niko ne pominje da je na naslovnoj strani jednog lista intervju sa zlostavljačem dečaka Goranom Jevtićem? Zašto niste protestovali kad je objavljen intervju sa Goranom Jevtićem?

Kada su u pitanju kazne sa silovatelje, Vučić je rekao da, ako može da utiče, jeste za to da se dodatno povećaju kazne za silovatelje.

– To je mera koju mogu da podržim. O licemerju onih koji protestvuju i tuku urednike, a pričaju o zaštiti novinara nemam reči – rekao je Vučić.

„Srbija neće dozvoliti samoizilaciju“

On je poručio onima koji kažu da Srbiji preti sudbina Belorusije, da Srbija neće biti izolovana.

– Srbija neće dozvoliti samoizolaciju i zato svakodnevno slušam i Anu Brnabić i Nikolu Selakovića i Marka Djurića i sve druge. Mi to sebi ne možemo da dopustimo i nećemo sebi da dopustimo i nismo blizu toga, tako da uvek ćemo preduzimati mere da bismo tako nešo sprečili – naveo je on.

Dodao je da aktuelna vlast, za tazliku od onih koji krikuju, ima principe i smatra da je moral važan u politici.

– O kakvom moralu da vam govore oni koji su mene optuživali u martu i febraru da ću 3. aprila da uvedem sankcije Rusiji, a oni neće, a kad su se završili izbori, oni su 3. aprila potrčali u ambasade i govore kako treba uvesti sankcije Rusiji – rekao je Vučić.