Deset godina Portala RTK

„Od danas je regionalna Radio televizija Kruševac bogatija za novi medij – internet poprtal na adresi www.rtk.rs. Na dan oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu, ali i na dan kada se prvi put oglasio Radio Kruševac, Radio televizija Kruševac startovala je i sa novim internet portalom. Ambicija je da posetioci sajta ubuduće na adresi www.rtk.rs u svakom trenutku dođu do aktuelnih vesti, servisnih informacija, ali i atraktivno obrađenih tema vezanih za život u Gradu i Regionu – od politike i društva, preko privrede, do kulture, sporta i svakodnevnih zanimljivosti. Posetioce, takođe, očekuje i bogata multimedija – mogućnost da prate program Radio Kruševca u realnom vremenu, ali i da pogledaju najzanimljivije emisije, priloge i reportaže TV Kruševac. Tu su i informacije i preporuke vezane za sam program Radija i Televizije. Rubrike Šarengrad i Zabava pokušaće da specifičnim sadržajima relaksiraju posetioce na originalan način, baveći se zanimljivim i manje formalnim temama, ličnostima, pojavama – sve do medicine, tehnologije, muzike… Tu su i redovno ažurirane prognoza vremena, kursna lista… ali i aforizam i slika dana. Naravno, i konekcija sa JuTjub kanalom i Fejsbuk profilom Radio Televizije KruŠevac, koji su sada zaokruženi na jednom mestu – na novom sajtu RTK. Portal će se redovno ažururirati i dopunjavati novim sadržajima i rubrikama. Svakako, prilagođavađe se pre svega potrebama, sugestijama i predlozima posetilaca, za koje je otvoren puni prostor za saradnju.“

Ovaj tekst objavljen je na Portalu RTK 14. oktobra pre tačno jedne decenije, 2012. godine. Otprilike posle 36.000 objava, koliko se na njemu pojavilo u pretklih 120 meseci, možemo da kostatujemo kako je planirana misija novog medija u značajnoj meri zaokružena, taman onoliko koliko je potrebno da nastavimo i u mesecima i, nadamo se, godinama koje slede, ostanemo dosledni u ideji da budemo pravi gradski medij, brz i objektivan, u funkciji posetilaca iz Kruševca i bliže i dalje okoline.

A da smo medij od poverenja potvrđuje više od 100.ooo posetilaca koji nas mesečno u potrazi za vestima i medijski atraktivnim sadržajima posećuje, čitajući ih ili gledajući televizijske priloge i emisije iz produkcije naše medijske kuće, ali i brojna preuzimanja i citiranja naših sadržaja na nacionalnim medijima, jer će sve ono što je bitno u ovom kraju najpre biti objavljeno na našoj internet adresi.

U istoj su funkciji i naše društvene mreže i Jutjub kanal, koji svakodnevno beleže desetine poseta i zaokružuju misiju našeg Portala.

Zahvaljujemo što ste i vi njen deo i ovećavamo da ćemo nastojati da budemo još bolji!