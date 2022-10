Mere podsticaja u poljoprivredi Grada Kruševca: Najveće interesovanje za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije

Od šest podsticaja u poljoprivredi Grada Kruševca, koji su otvoreni do utroška sredstava ili do 15. novembra, kruševačkim poljoprivrednicima na raspolaganju su još dve mere, i to, ulaganje u dodatnu opremu, poput, na primer, kazana ili pasterizatora, kao i subvencionisanje nabavke hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu žensku telad.

Kruševački poljoprivrednici, i ove, kao i prethodnih godina, najveće interesovanje, iskazali su za podsticajnu meru ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, to jest, nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije, koju je u sklopu šest subvencionih konkursa, grad Kruševac raspisao za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. To potvrđuje i već zatvoren drugi deo ovog konkursa, otvoren početkom oktobra, potvrdio je pomoćnik gardonačelnice za ovu oblast, Marko Knežević.

Inače, od aktuelnih podsticaja, koji su otvoreni do utroška sredstava ili 15. novembra, kruševačkim poljoprivrednicima na raspolaganju su još dve mere, i to, ulaganje u dodatnu opremu, poput, na primer, kazana ili pasterizatora, kao i subvencionisanje nabavke hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu žensku telad.