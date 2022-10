65. Sajam knjiga: „Napisani se vraćaju“

65. Sjama knjiga u Beogradu će tokom narednih osam dana omogućiti izdavačima iz zemlje i inostranstva da predstave aktuelnu ponudu.

Praznik knjige ponovo se održava u punom kapacitetu – u četiri hale i sa bogatim pratećim programom koji je posvećen savremenoj književnosti, uređivanju knjiga, odnosu novih medija prema knjizi i drugim važnim temama.

Ono što čitaoce najviše raduje, jeste susret sa omiljenim piscima, a moći će da ih vide na promocijama, tribinama ili tokom obilaska štandova.

Sajam knjiga 2019. godine imao je gotovo hiljadu izlagača i više od 180 hiljada posetilaca. Koordinatorka Projekta Ljiljana Šoškić očekuje približan broj učenika i ove godine.

„Na ovogodišnji Sajam knjiga svoje učešće je prijavilo više od 400 direktnih izlagača i skoro isto toliko zastupljenih firmi i suizlagača. Očekujemo da organizatori nacionalnih prezentacija nama dostave koje će sve izdavačke kuće učestvovati na njihovim štandovima. Sajma knjiga je za nas zaposlene na Beogradskom sajmu u organizacionom smislu jedan od najzahtevnijih događaja. Ove godine mi smo u organizaciji Sajma knjiga imali veliku pomoć izdavača. Praznik knjige Beogradski sajam organizuje zajedno sa udruženjima izdavača i naravno Skupštinom grada Beograda“, kaže Ljiljana Šoškić.

Čitaoce uvek posebno obraduju susreti sa domaćim piscima, ovog puta, mogi značajni domaći autori, imaju nove knjige koje će se prvi put pojaviti baš na Sajmu.

Pojedinačna ulaznica košta 300 dinara, 200 dinara za grupe i organizovane posete, a cena parkinga je 150 dinara po satu.

U istom terminu u Hali 2 održava se Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava. Fakulteti i naučno-istraživačke ustanove predstaviće svoje programe, kao i Ministarstvo prosvete. Četvrtak 27. oktobar je školski dan kada će izdavači pripremiti posebne programe za đake, studente i profesore.

Šezdeset peti Sajam knjiga trajaće do 30. oktobra. Vrata se otvaraju svakog dana u 10 časova. Obilazak štandova, kupovina knjiga, promocije i druge aktivnosti od ponedeljka do četvrtka traju do 20 časova, a u petak, subotu i nedelju jedan sat duže.