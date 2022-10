BAGDALSKI ZAPISI (3): Čast da se nagrade najbolji

„Bagdala“ je 1984. godine ustanovila i književnu nagradu Prsten despota Stefana Lazarevića, među čijim su dobitnicima i Desanka Maksimović, Milosav Mirković, Antonije Isaković, Dobrica Ćosić, Milić od Mačve, patrijarh Pavle, Dejan Medaković, Miroslav Egerić, Slobodan Rakitić, Dragan Jovanović Danilov, Milisav Savić, Ljubomir Simović, Mihajlo Pantić. U spisak dobitnika prestižnog priznanja upravo se upisao i Matija Bećković, pesnik, književnik i akademik.

Svakako da nije slučajno da Bagdalina književna nagrada pripadne ove godine upravo Matiji Bećkoviću. Ovaj savremeni pisac i pesnik srpske književnosti jedan je od najprominentnijih srpskih umetnika i stalni je član SANU, a njegova dela su karakteristično obojena regionalizmom, istaknutim arhaičnim dijalektom i frazologijom koja prevazilazi njegovo doba. Matijina poezija je prožeta retorikom i nimalo teška za čitanje, čak ni stranim čitaocima.

Predsednik žirija Ljubiša Đidić obrazložio je odluku o dobitniku Prstena despota Stefana Lazarevića rečima kako je Matija Bećković „najveće pesničko ime ovog trenutka. Ono što ga posebno izdvaja je to čulo kojim on uspeva da okupi one koji su zainteresovani za pesničku reč, a da to nisu samo oni koji vole poeziju. On uspeva kako kakav narodni pesnik, da jednom unutrašnjom magnetskom silom, prosvetljenom rečju osvoji publiku na veoma poseban način“.

Matija Bećković je često je sarađivao sa “Bagdalom”, posećivao Kruševac, a pre dve godine je bio u manastiru Milentija, za koji je u Zvezdara Teatru u Beogradu darivao na humanitarnoj večeri pesme za Vaskrs ove zadužbine Despota Stefana Lazarevića.

– Matije ima kod nas, prisutan je. Treba reći da je to svakako najveće pesničko ime ovoga trenutka i ono što je posebno nešto što treba izdvojiti kod ovog pesnika jeste to čulo kojim on uspeva da okupi, da kažem, narodne mase, odnosno da okupi one koji su zainteresovani za pesničku reč, a da to nisu samo oni koji vole poeziju. Naravno, njegova delo je ogromno, obimno. Moglo bi se reći da o njemu kao pesniku postoji više napisanih studija, eseja, obrazloženja nego što je on sam napisao. Sama ta činjenica govori o tome da imamo pred sobom jedno izuzetno ime i naravno „Bagdali“ je čast da upravo jednom takvom imenu da „Despotov prsten“.

Veroljub Vukašinović, inače direktor biblioteke u Trsteniku i član „Bagdale“, takođe je bio u žiriju za dodelu nagrade:

– Reč je o velikom pesniku čije je delo zaista monumentalno i nalazi se u samom vrhu pravoslavne duhovne vertikale koja seže od Jefimije i Despota Stefana Lazarevića do danas. Podsetio bih da je Matija Bećković nedavno dobio i nagradu „Jefimijin vez“ na Jefimijinim danima u Ljubostinji, te mislim da se ova nagrada koja nosi ime Despota Stefana Lazarevića jako lepo rimuje sa imenom Matije Bećkovića.

Olgica Stefanović, akademska slikarka iz Novog Sada i dugogodišnji saradnik u likovnim doprinosima časopisa „Bagdala za decu i mlade“, dobitnik je ovogodišnje nagrade koja nosi ime Branka L. Lazarevića. Redakcija ovog časopisa je u njenom radu prepoznala borbu za očuvanje ćirilice, ali i nacionalne svesti koja je potrebna mladim naraštajima.

– Pored naših brojeva koje je Olgica Stefanović ilustrovala inspirisana iluminacijama srednjovekovnih ćiriličnih slova, koja u bogatoj ornamentici sadrže umetničko viđenje srpskih svetaca, ova umetnica koja je u bogatoj izložbenoj delatnosti i tvorac jednog bestselera “Slikovnog bukvara pravoslavlja”, takođe je učestovala na više likovnih radionica u kruševačkim školama gde je poučavala decu u pisanju kaligrafskih ćiriličnih slova – rekao je Bata Đidić.