Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su N.M. (1996.) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je sinoć oko 17,20 časova na parkingu kod sale „Soko“, najpre vređao, a zatim udario pesnicom u glavu 24-godišnjeg mladića, nanevši mu teške telesne povrede. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određenemo zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.