DS Smith okončava preuzimanje srpskog društva za pakovanje, Bosis doo

DS Smith nastavlja sa rastom u istočnoj Evropi

Novo preuzimanje kako bi se podstakla ponuda održive delotvorne ambalaže

DS Smith, vodeći dobavljač održive ambalaže, saopštio je danas uspešno okončanje preuzimanja društva Bosis doo, društva za proizvodnju ambalaže visokog kvaliteta u Srbiji.

Ovo strateško preuzimanje usmerava DS Smith ka ubrzanom rastu, te povećanim kapacitetima i mogućnostima da isporuči izuzetnu vrednost našim klijentima i investitorima u istočnoj Evropi. Sa posebnim fokusom na kupce robe široke potrošnje (FMCG), Bosis doo je posebno pogodan za razvoj regionalne strategije DS Smitha, koja ističe održivo pakovanje i dalju mogućnost rasta u regionu.

DS Smith i Bosis doo će iskoristiti svoju zajedničku snagu i ekspertizu kako bi ponudili inovativna rešenja za pakovanje.

Majls Roberts, izvršni direktor grupe, DS Smith, izjavio je:

„Drago mi je što smo uspešno udružili naše kompanije. Zajedno snažnije poslujemo u regionu, vođeni značajnim rastom potražnje za alternativama problematičnoj plastici u istočnoj Evropi, a posebno u Srbiji. Izražavamo toplu dobrodošlicu našim novim kolegama i očekujemo da ćemo zajedno poboljšati našu mogućnost da našim kupcima pružimo inovativna i održiva rešenja za pakovanje. Radujemo se podizanju naših regionalnih kapaciteta i daljem ubrzanju rasta, nudeći visokokvalitetne proizvode još široj bazi kupaca.”

Reinier Schlatmann, generalni direktor DS Smith-a za region istočne Evrope izjavio je:

„Ova strateško preuzimanje jača našu ponudu širom istočnog regiona, povećavajući naš uticaj i portfolio naprednom tehnologijom i mogućnostima. Sada smo u još boljoj poziciji da pomognemo našim klijentima u postizanju ambicioznih ekoloških ciljeva i uvođenju inovativnih alternativa problematičnoj plastici.”

Zamena plastike je od ključnog značaja za DS Smith, a poslovanje je nedavno dostiglo prekretnicu sa preko 762 miliona jedinica plastike zamenjene od marta 2020. DS Smith nastavlja da blisko sarađuje sa klijentima kako bi im pomogao da postignu svoje ciljeve održivosti, i nastojaće da ubrza ovaj napredak u istočnom regionu.

Preuzimanjem društva Bosis doo, DS Smith-ove ukupne aktivnosti pakovanja u istočnoj Evropi sastojaće se od 30 fabrika i dodatnih postrojenja, zapošljavajući više od 7.000 ljudi u regionu. Smeštena oko 100 km južno od Beograda, u Srbiji, porodična firma je osnovana 1982. godine i zapošljava 140 zaposlenih koji rade na jednoj lokaciji u Valjevu.

DS Smith completes acquisition of Serbian packaging company, Bosis doo

• DS Smith continues growth drive in Eastern Europe

• New acquisition to drive sustainable performance packaging customer proposition

Belgrade, March 29th 2024 – DS Smith, a leading sustainable packaging provider, today announced the successful completion of its acquisition of Bosis doo, a high-quality packaging company in Serbia.

This strategic acquisition positions DS Smith for accelerated growth, enhanced capabilities, and a strengthened ability to deliver exceptional value to our customers and stakeholders in Eastern Europe. With a specific focus on fast-moving consumer goods (FMCG) customers, Bosis doo is particularly well-suited to complement DS Smith’s regional strategy, which emphasizes sustainable performance packaging and targets further growth opportunities in the region.

DS Smith and Bosis doo will leverage their collective strengths and expertise to offer innovative packaging solutions.

Miles Roberts, Group Chief Executive, DS Smith, commented:

“I’m delighted that we have successfully joined our companies. Together, we create a stronger business in the region, driven by the significant growth in demand for alternatives to problem plastic in Eastern Europe, particularly in Serbia. We extend a warm welcome to our new colleagues and anticipate that together, we will enhance our ability to provide innovative, sustainable, packaging solutions for our customers. We look forward to elevating our regional capabilities, and further accelerating growth by offering high-performing products to an even broader customer base.”

Reinier Schlatmann, Regional Managing Director, East Europe, DS Smith, commented:

“This strategic acquisition strengthens our offering across the East Region, expanding our footprint and portfolio with advanced technology and capabilities. We’re even better positioned to assist our customers in achieving ambitious environmental objectives and introducing innovative problem plastic alternatives.”

Plastic replacement is a key focus area for DS Smith, and the business recently achieved the milestone of over 762 million units of plastic replaced since March 2020. DS Smith continues to work closely with customers to help them address their sustainability goals and will seek to accelerate this progress in the East Region.

With the acquisition of Bosis doo, DS Smith’s total packaging operations in Eastern Europe will comprise 30 box plants and additional facilities, employing more than 7,000 people in the region. Situated c.100km south of Belgrade, Serbia, the family-owned business was founded in 1982 and employs 140 employees working on a single site in Valjevo.