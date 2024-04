Predsednik Vučić: Sa Makronom postignut dogovor o Rafalima; razgovori o KiM nisu bili jednostavni, Makron razumeo našu poziciju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Parizu da je sinoć imao veoma dobar razgovor sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom koji je trajao više od tri sata i da su postigli konkretne dogovore po pitanju kupovine borbenih aviona „Rafal“ za koje će ugovori biti potpisani u naredna dva meseca.

„Veoma sam srećan zbog rezultata tih razgovora, srećan zbog toga što smo mogli da na otvoren i konkretan način razgovaramo o svim vidovima saradnje sa jednom od najvažnijih zemalja u svetu. I postigli smo čini mi se neke konkretne dogovore i po pitanju kupovine „Rafala“, gde očekujem potpisivanje ugovora u naredna dva meseca i uz prisustvo predsednika Francuske, što je višeslojno strahovito značajno za našu zemlju“, rekao je Vučić posle poslovnog Saveta Francuska – Srbija, na kome se sastao sa predstavnicima francuskog poslovnog udruženja Pokret francuskih preduzetnika – MEDEF International.

Kazao je da je razgovor sa Makronom trajao gotovo do 23.15 časova.

Predsednik Vučić je rekao da Srbija trenutno ne može lako da dobije tako sofisticirane „lovce“ i takve mašine kao što su Rafali.

„To je prosto strašno važno za nas, ali to otvara i neka druga poglavlja, neke druge prilike za Srbiju u saradnji i sa kompanijom Thales i sa Erbas, posebno u veštačkoj inteligenciji. I verujem da ćemo tu postići nove rezultate u takozvanom mobility sistemu. Za nas je strašno važno da uradimo metro, da radimo pruge, a imamo bar tri kompanije sa kojima razgovaramo onome što se meni smeju, vezano za leteće automobile, tri kompanije iz Francuske sa kojima razgovaramo i pokušaćemo da to na Ekspu sprovedemo u delu i da to ljudi mogu po prvi put u jugoistočnoj Evropi da vide u Beogradu i Srbiji“, rekao je Vučić.

Kazao je da je sa Makronom razgovarao i o dolasku novih investitora.

„Mi moramo da radimo mnogo na otpadu, na pretvaranju otpada u najobičnije i prljave deponije, već u to kako da to iskoristimo za stvaranje energije, takođe kako da rešimo pitanje vodosnabdevanja kvaliteta vode, čistoće vode od velikog značaja, što je nešto za što su svi zainteresovani, za prečistače vode za Beograd, do upravljanja tim sistemom kojim, očigledno, nismo umeli da upravljamo u prethodnim godinama, ali i do mnogih drugih stvari za što su zainteresovane francuske kompanije“, rekao je Vučić.

On je istakao da je za nas to povezivanje veoma važno za razvoj veštačke inteligencije.

„Jer mi imamo institut za AI, ali to je kod nas i dalje prilično uopšteno, ne računajući izuzetke i moramo ljude koji rade i koji znaju sve o veštačkoj inteligenciji da povežemo sa privredom, da bismo to mogli da koristimo na najbolji način kako to Francuzi rade i Thales i Erbas i mnoge druge kompanije. Dakle i oni su spremni da nas obučavaju i da dovedu naše ljude u njihove laboratorije, da preuzmemo njihovo iskustvo i da idemo u budućnost. Energetski sektor je strahovito važan i nuklearni reaktori, ali to je sve priča na dugom štapu“, naveo je Vučić.

Rekao je da moramo da radimo na razvoju nuklearne energije da bismo našoj deci mogli da ostavimo sigurnu budućnost.

Ali moramo da radimo i na svim drugim oblicima zelene tranzicije, ali ne samo zelene tranzicije, već da vidimo kako da obezbedimo dovoljno struje, naveo je Vučić i dodao da je to za nas od presudnog značaja, jer smo zemlja koja se ubrzano razvija.

„Veoma, veoma sam zahvalan ljudima ovde iz MEDEF-a, koji nas uvek na najljepši način dočekaju. Jutros sam imao izuzetan sastanak sa ministrom odbrane, kojeg očekujemo uskoro u Srbiji. Imaćemo saradnju na mnogo polja sa Francuskom. I verujem da sva vrata saradnje su za nas otvorena i da budem sasvim iskren“, rekao je Vučić.

Razgovori o KiM nisu bili jednostavni, Makron razumeo našu poziciju

Predsednik Vučić rekao je da razgovori o Kosovu i Meothiji sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom nisu bili jednostavni, ali da misli da je on razumeo poziciju Srbije.

„Naravno, imali smo razgovore u Kosovu i Metohiji, o situaciji u regionu. To vam je jasno da nisu jednostavni razgovori, ali sam zahvalan predsedniku Makronu na tome što nas je saslušao“, rekao je Vučić novinarima u Parizu.

On je preneo da su sinoć govorili o svim poteškoćama sa kojima se Srbija suočava.

„Mislim da je predsednik Makron razumeo šta je ono o čemu smo pričali, šta je ono što smo se dogovorili. Videli ste da ja nikoga nisam lagao, da to smem da kažem i u lice pred svakim. Zato što kad govorite istinu, to vam je najbolja zaštita i nemate čega da se stidite kad govorite isto pred svojim narodom, što govorite i pred stranim najvišim predstavnicima“, naveo je Vučić ocenjujući da su to stvari koje su dobre za nas.

Ono što sam sinoć uradio malo ko bi na mom mestu, objasnili smo poziciju Srbije

Aleksandar Vučić izjavio je da bi malo ko odgovorio oštro predsedniku Francuske Emanuelu Makronu, kao što je on učinio sinoć i dodao da je to uradio ne zbog hrabrosti, već zato što razmišlja o zemlji koju vodi.

Vučić je rekao i da su, tokom večere, dva sata govorili o Kosovu i regionu i o svemu „što nas tišti“ i naglasio da su svi poštovali njegovu otvorenost i iskrenost. Vučić je istakao da je Makron tokom večere bio fer i da je imao pitanja o ZSO.

„Mislim da smo uspeli da objasnimo poziciju Srbije, videćete. Meni je posao da se borim za zemlju i uživam u počastima pričinjenim, ne za mene, već za našu zemlju. Hvala Makronu što je rekao da veruje i u mene lično“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da je tim ljudi koji se bori za Srbiju u međunarodnim okvirima “pun boraca“ i posebno je istakao direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića.

“Da ste mogli da vidite neke zatvorene sastanke, rekli biste – neverovatno je koliko se neki ljudi bore za zemlju i kakve borce imamo. Znajući karakter Petra Petkovića, kako se bori, i drugi ljudi. Nekad je to neprijatno i teško, ali to je posao“, rekao je Vučić.

Nadamo se da ćemo dovesti Luj Viton u Srbiju do 2026. godine

Vučić je rekao danas da se nada da će do 2026. godine frrancuska modna kompanija Luj Viton otvoriti svoje predstavništvo u Beogradu i ocenio da će to za Srbiju biti značajno i na ekonomskom, ali i na turističkom planu.

„Mi se nadamo da će 2026. konačno i Luj Viton da dođe u Srbiju u Beograd na vodi. Toliko smo se borili za to. Luj Viton je „flegšip“ i kada dođe Luj Viton, onda svi veliki dolaze“, rekao je Vučić u Parizu posle poslovnog Saveta Francuska – Srbija, na kome se sastao sa predstavnicima francuskog poslovnog udruženja Pokret francuskih preduzetnika – MEDEF International.

On je ocenio da će to za Srbiju biti izuzetno značajno i kada je u pitanju ekonomija, ali i turizam.

„Tako da verujem mi da ćemo imati Luj Viton za dve godine u našem glavnom gradu. I da će to biti još jedna injekcija. Posle svega što radimo, a direktno pred Ekspo, koja će i na tom simboličkom nivou značiti mnogo za našu zemlju“, rekao je Vučić.

Izuzetno važni razgovori sa francuskim privrednicima, očekujem dalji rast

Predsednik Srbije saopštio je danas da je imao izuzetno važne razgovore sa francuskim privrednicima, nakon sastanka sa predstavnicima francuskog poslovnog udruženja Pokret francuskih preduzetnika – MEDEF International i predstavnicima drugih francuskih kompanija zainteresovanih za ulaganje u Srbiju.

„Ekonomski odnosi Srbije i Francuske su dobri, ali moramo i možemo još bolje i više. Kod nas trenutno posluje 339 francuskih preduzeća koje zapošljavaju 11 125 ljudi. Tu očekujem dalji rast, kao i kada je u pitanju naša trgovinska ramena“, napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da je Srbija privukla čak 80 procenata svih francuskih ulaganja u regionu i izrazio nadu da će se ti brojevi povećavati „u našu korist daljim investicijama, dok će Srbija, sa svoje strane, nastaviti da poboljšava svoje poslovno okruženje“.

„Verujem da ćemo još mnogo toga u budućnosti uspeti da uradimo zajedno sa francuskim kompanijama, posebno imajući u vidu radove na EXPO27, beogradskom metrou, veštačkoj inteligenciji i nuklearnoj energiji, a na dobrobit svih naših građana“, naglasio je Vučić.

Velika zainteresovanost Francuza za EXPO 2027

Aleksandar Vučić izjavio je da su mnogi francuski investitori zainteresovani za EXPO 2027. čiji je domaćin Beograd.

Na pitanje da li je tačno da je neverovatna zainteresovanost francuskih privrednika koji žele da ulažu u EXPO, Vučić je odgovorio da jeste, i da hoće i da grade i zarade novac, što je, kaže, logično. Kaže da se već ušlo u detalje vezano za tu međunarodnu izložbu.

„Ako uzmete njihovog kustosa, onda će vam vidljivost EXPO biti za 10 odsto veća nego što bi bila inače, dakle govorim vam o detaljima. Mi smo već ušli u mnogo detalja vezanih za EXPO i mi imamo specijalizovane kompanije sa kojima razgovaramo o letećem taksiju i da obezbedimo punu sigurnost, a da budemo svetsko čudo u tom trenutku“, rekao je Vučić.

On je dodao da francuske kompanije mnogo toga rade i grade, uključujući i dizajn za linije metroa.

Srbija na korak od investicionog kreditnog rejtinga

Vučić izjavio je na poslovnom Savetu Francuska – Srbija, da Srbija ima dobre javne finansije, da je naša zemlja dodatno unapredila rejting, kao i da smo sada na korak od dobijanja investicionog rejtinga.

„Veoma sam srećan što možemo da analiziramo šta smo uradili u poslednje vreme i da li smo 100 odsto zadovoljni rezultatima našeg rada. Uvek mogu da kažem da smo mogli bolje, ali je mnogo bolje nego što je bilo, bar kada je u pitanju ukupna trgovinska razmena između Srbije i Francuske“, rekao je Vučić na sastanku sa predstavnicima francuskog poslovnog udruženja Pokret francuskih preduzetnika – MEDEF International.

On je istakao da je Srbija kod agencije Standard end Purs unapredila svoj rejting i da je sada samo na jedan korak od investicionog rejtinga i da bismo ga verovatno i dobili da smo država članica NATO ili EU.

„Već bismo taj rejting dobili od tih velikih kuća za ocenu kreditnog rejtinga. Istovremeno, stanje naših javnih finansija je zaista dobro“, naglasio je Vučić.

Predsednik je rekao da javni dug u Srbiji iznosi 48,5 odsto BDP, a da je očekivani nivo budžetskog deficita 2,2 odsto.

„Nije bitno da li će ići do 2,5 odsto, ali ne i više od toga ove godine, što govori o stabilnom okruženju i o dobrim prilikama. U februaru smo imali stopu rasta BDP od 5,9 odsto, uz veliki rast industrijske proizvodnje za koju postoji fleš procena da je bila u prvom kvartalu 4,4 odsto. To bi bilo mnogo bolje nego što smo očekivali“, istakao je Vučić.

On je rekao da je Srbija sprovela mnoge reforme, pre svega državnih preduzeća.

„Ima mnogo drugih stvari u drugim oblastima, uključujući vladavinu prava, koje treba da poboljšamo. Danas imamo 11.125 ljudi koji rade u okviru francuskih kompanija u Srbiji, u 339 francuskih preduzeća koja posluju u našoj zemlji“, rekao je Vučić.

On je istakao da će Srbija i Francuska proširiti saradnju u mnogim oblastima i podsetio da će Srbija biti domaćin specijalizovanog Ekspa 2027. godine.