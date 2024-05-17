petak, 17. maj 2024.

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Kruševac domaćin Finalnog turnira pionirki

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Kruševac domaćin Finalnog turnira pionirki

Finalni turnir prvenstva Srbije 2024. u konkurenciji pionirki odigraće se od 17. do 19. maja u Kruševcu.

Tehnički organizator je OK Napredak 037, a utakmice će se igrati u Hali sportova, sali OŠ „Jovan Popović“ i sali Gimnazije. U A grupi će igrati Crvena zvezda, NS Volej Tim iz Novog Sada, Subotica i Napredak 037 iz Kruševca, Jedinstvo iz Stare Pazove, Partizan Efbet, Sterija iz Beograda i Borac iz Čačka.

A GRUPA:

PETAK, 17. MAJ:

1. KOLO:

HALA SPORTOVA:

CRVENA ZVEZDA – NAPREDAK 037 (KRUŠEVAC)          10.00

SALA GIMNAZIJE:

NS VOLEJ TIM (NOVI SAD) – SUBOTICA     10.00

 

2. KOLO:

HALA SPORTOVA:

NAPREDAK 037 (KRUŠEVAC) – SUBOTICA     16.00

SALA GIMNAZIJE:

CRVENA ZVEZDA – NS VOLEJ TIM (NOVI SAD)           16.00

 

SUBOTA, 18. MAJ – 3. KOLO:

SALA OŠ “JOVAN POPOVIĆ”:

NS VOLEJ TIM (NOVI SAD) – NAPREDAK 037 (KRUŠEVAC)    10.00

SALA GIMNAZIJE:

SUBOTICA – CRVENA ZVEZDA  10.00

 

B GRUPA:

PETAK, 17. MAJ:

1. KOLO:

HALA SPORTOVA:

JEDINSTVO (STARA PAZOVA) – BORAC (ČAČAK)          12.00

SALA GIMNAZIJE:

PARTIZAN EFBET – STERIJA (BEOGRAD)     12.00

 

2. KOLO:

HALA SPORTOVA:

JEDINSTVO (STARA PAZOVA) – PARTIZAN EFBET        18.00

SALA GIMNAZIJE:

BORAC (ČAČAK) – STERIJA (BEOGRAD)     18.00

 

SUBOTA, 18. MAJ – 3. KOLO:

SALA OŠ “JOVAN POPOVIĆ”:

PARTIZAN EFBET – BORAC (ČAČAK)     12.00

SALA GIMNAZIJE:

STERIJA (BEOGRAD) – JEDINSTVO (STARA PAZOVA)    12.00

 

SUBOTA, 18. MAJ:

POLUFINALE – HALA SPORTOVA:

A 1 – B 2         18.00

B 1 – A 2         20.00

 

SALA GIMNAZIJE:

MEČ ZA PETO MESTO:

A 3 – B 3         20.00

 

MEČ ZA SEDMO MESTO:

A 4 – B 4         18.00

 

NEDELJA, 19. MAJ – HALA SPORTOVA:

FINALE:                           14.30

MEČ ZA TREĆE MESTO:      12.00

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