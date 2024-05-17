Kruševac domaćin Finalnog turnira pionirki

Finalni turnir prvenstva Srbije 2024. u konkurenciji pionirki odigraće se od 17. do 19. maja u Kruševcu.
Tehnički organizator je OK Napredak 037, a utakmice će se igrati u Hali sportova, sali OŠ „Jovan Popović“ i sali Gimnazije. U A grupi će igrati Crvena zvezda, NS Volej Tim iz Novog Sada, Subotica i Napredak 037 iz Kruševca, Jedinstvo iz Stare Pazove, Partizan Efbet, Sterija iz Beograda i Borac iz Čačka.
A GRUPA:
PETAK, 17. MAJ:
1. KOLO:
HALA SPORTOVA:
CRVENA ZVEZDA – NAPREDAK 037 (KRUŠEVAC) 10.00
SALA GIMNAZIJE:
NS VOLEJ TIM (NOVI SAD) – SUBOTICA 10.00
2. KOLO:
HALA SPORTOVA:
NAPREDAK 037 (KRUŠEVAC) – SUBOTICA 16.00
SALA GIMNAZIJE:
CRVENA ZVEZDA – NS VOLEJ TIM (NOVI SAD) 16.00
SUBOTA, 18. MAJ – 3. KOLO:
SALA OŠ “JOVAN POPOVIĆ”:
NS VOLEJ TIM (NOVI SAD) – NAPREDAK 037 (KRUŠEVAC) 10.00
SALA GIMNAZIJE:
SUBOTICA – CRVENA ZVEZDA 10.00
B GRUPA:
PETAK, 17. MAJ:
1. KOLO:
HALA SPORTOVA:
JEDINSTVO (STARA PAZOVA) – BORAC (ČAČAK) 12.00
SALA GIMNAZIJE:
PARTIZAN EFBET – STERIJA (BEOGRAD) 12.00
2. KOLO:
HALA SPORTOVA:
JEDINSTVO (STARA PAZOVA) – PARTIZAN EFBET 18.00
SALA GIMNAZIJE:
BORAC (ČAČAK) – STERIJA (BEOGRAD) 18.00
SUBOTA, 18. MAJ – 3. KOLO:
SALA OŠ “JOVAN POPOVIĆ”:
PARTIZAN EFBET – BORAC (ČAČAK) 12.00
SALA GIMNAZIJE:
STERIJA (BEOGRAD) – JEDINSTVO (STARA PAZOVA) 12.00
SUBOTA, 18. MAJ:
POLUFINALE – HALA SPORTOVA:
A 1 – B 2 18.00
B 1 – A 2 20.00
SALA GIMNAZIJE:
MEČ ZA PETO MESTO:
A 3 – B 3 20.00
MEČ ZA SEDMO MESTO:
A 4 – B 4 18.00
NEDELJA, 19. MAJ – HALA SPORTOVA:
FINALE: 14.30
MEČ ZA TREĆE MESTO: 12.00