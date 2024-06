Danas najtopliji dan u godini

Danas je najtopliji dan od početka godine – temperatura će dostići i 38 stepeni. Lekari savetuju da se izbegava boravak napolju u najtoplijem delu dana, a do subote nas očekuju temperature i do 40 stepeni, pa se oprez preporučuje do kraja sedmice.

Savet lekara je da se u najtoplijem delu dana ne izlazi, već da dozvolimo telu da se navikne tako što ćemo izlaziti u ranim jutarnjim i kasnim večernjim časovima.

„Svima smetaju ove temperaturne razlike. Naravno, mi koji se smatramo zdravima i nama treba vreme da se aklimatizujemo, tako da uvek je najbolji savet da izlazimo napolje u ranim jutarnjim časovima i kasnim večernjim, da damo svom telu šansu da se navikne. Hronični pacijenti da ne izlaze u najtoplijem delu dana, baš ako moraju i ako nemaju neke neodložne poslove neka koriste terapiju. Uvek bi trebalo da izlazimo iz kuće, da na vreme jedemo, da ponesemo flašicu vode i naravno neka užina je uvek dobra“, apeluju iz Hitne pomoći.

Kakvo nas leto očekuje

Leto, kalendarski, počinje sutra, a stručnjaci već predviđaju obaranje temperaturnih rekorda.

Klimatolog Vladimir Đurđević rekao je da ovih dana očekujemo temperature koje će biti za 10 stepeni više nego što su očekivane za ovo doba godine, sa temperaturama i do 40 stepeni. Istakao je da trenutne prognoze ne pokazuju da ćemo imati najtoplije leto, ali ćemo imati izuzetno toplo leto. To znači sa temperaturama koje su uočljivo iznad proseka i sa nekoliko toplotnih talasa.