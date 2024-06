Vučić: U narednim mesecima eskalacija krize u svetu, najvažnije da sačuvamo mir, mora da se otvori dijalog o litijumu

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u obraćanju javnosti da očekuje eskalaciju situacije u Evropi i svetu, ali da moramo da budemo čvrsto opredeljeni da svoj posao uradimo na najbolji mogući način. Rekao je da u narednom periodu mora da se otvori dijalog, kako na nivou parlamenta, tako i na ekspertskom nivou, o litijumu i o tome kakvu ćemo odluku kao društvo da donesemo o tome. Predstavio je masterplan budućeg kompleksa za Ekspo. Najavio je da će od 1. septembra vikendom biti organizovani besplatni preventivni pregledi za građane starije od 40 godina.

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas, u obraćanju građanima, da očekuje eskalaciju gepolitičke krize u svetu u narednim mesecima i da je najvažnije da mi izguramo stvari do kraja u našoj zemlji, sačuvamo mir i obezbedimo ekonomski rast i bolji život građana Srbije.

„Poštovani građani Srbije, poštovani novinari, 29. aprila sam se poslednji put na ovakav način obratio i danas želim u uvodu svog obraćanja da zamolim građane naše zemlje, jer isključivo ću govoriti o Srbiji, nepominjući političke partije, njihove interese ili bilo šta slično. Govoriću o problemima sa kojima se suočavamo“, rekao je Vučić.

Rekao je da bi voleo da svi saslušaju to i sagledaju šta će reći kako bi se po mnogim pitanjima otvorila široka rasprava i dijalog.

„Da zajedno odgovorimo onim izazovima koje su pred nama i da dođemo do rezultata koje svi želimo. Živimo u vreme najveće geopolitičke krize posle Drugog svetskog rata i ja želim zarad istorije da vam kažem, pošto naravno imam i određenih saznanja više nego obični građani, a neretko se puzdam i u ono što osetim kroz razgovore sa najvećim svetskim liderima – i očekujem eskalaciju situacije u narednim mesecima i očekujem da se suočimo sa veoma teškim posledicama, govorimo o Evropi i svetu“, rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da ćemo u novembru dobiti zastavu Expa, čime ćemo i zvanično postati domaćini te svetske izložbe.

On je na konferenciji za novinare rekao da je Expo2027 važan za rast naše ekonomije i predstavio kako će to izgledati.

Kako je rekao stadion će biti povezan sa Expom i istakao da su u toku razgovori sa jednom od dve najveće svetske kompanije – Legend, koja radi sa Real Madridom,

Predsednik Vučić izjavio je danas da se očekuje da inflacija u Srbiji u junu padne na 4,1 odsto.

„Očekujemo da inflacija u junu bude na nivou od 4,1 odsto odnosno da dalje pada sa 4,5 odsto (koliko je iznosila u maju)“, rekao je Vučić.

Vučić je dodao da će zvaničnu procenu za inflaciju u junu dobiti za dva ili tri dana.

Vučić predstavio izgled Nacionalnog paviljona na izložbi EXPO

Aleksandar Vučić predstavio je večeras kako će izgledati Nacionalni paviljon Srbije na međunarodnoj izložbi EXPO 2027 koja će se održati u Beogradu.

Vučić je rekao da paviljon može da bude osvetljen različitim bojama i istakao da je paviljon rešenje domaćeg arhitekte.

„Biće gotovo fascinatnog izgleda na EXPO-u. Biće od stalnog materijala i posle izložbe će ostati prostor od 6.000 kvadrata, sa mnogo nivoa, kafića, mnogo prostora za mlade“, rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije.

Naveo je i da će postojati prostor od 8.500 kvadrata koji će kasnije moći da se koristi za koncerte i priredbe svake vrste i moći će da primi oko 3.500 do 4.000 gledalaca.

Predsednik Srbije najavio je da će od 1. septembra ove godine za sve građane Srbije starije od 40 godina, ali i one koji imaju potrebu, biti organizovani besplatni zdravstveni pregledi, kao i da će se ponovo uvesti obavezni sistematski pregledi u školama.

„Pregledi će biti organizovani vikendom, za one koji rade da im bude lakše. Radiće se besplatni tumor markeri za muškarce, za kancer prostate, debelog creva i kolorektalni karcinom, a za žene za kancer dojke, pluća i takođe kolorektalni. Želimo da prevencijom spasimo hiljade života. Svi pregledi će biti završeni do kraja decembra“, rekao je predsednik u svom obraćanju naciji.

Takođe, dodao je, biće organizovane sve kardiološke kontrole, takođe potpuno besplatno od vađenja krvi, EKG i kontrole pritiska.

„Vratićemo sistematske preglede u škole i ne moram da kažem kolika je briga svakog roditelja za dete koje drži telefon, a nema fizičku aktivnost. Hoćemo da nam deca budu zdrava i ukažemo roditeljima kako da se pomogne detetu“, rekao je predsednik.

Predsednik Srbije izjavio je danas govoreći o ekonomskim efektima eksploatacije litijuma u Srbiji da bi naša zemlja mogla samo od litijum karbonata da uveća svoj BDP za 0,95 odsto godissnje

„Ukoliko bismo imali samo litijum karbonat, to je tih 58.000 tona, plus katode, imali bismo 2,06, što niko ne spori“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, ako bismo imali i proizvodnju baterija u našoj zemlji to bi bilo još više.

„To je nešto bez čega ne bismo uopšte ulazili u ceo projekat. Mi kažemo, nećemo ni da pričamo ni sa kim, ukoliko mi ne možemo to sami da radimo u našoj zemlji ili uz pomoć nekog drugog, ali u našoj zemlji. U našoj zemlji mora biti proizvodnja baterija. Tada imamo uticaj na BDP, četiri odstno odnosno 3,97 odsto. Da li to ljudi razumete o čemu reču? To vam je tri milijarde nove vrednosti na godišnjem nivou“, rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić rekao je danas da je u prvom kvartalu ove godine Srbija imala najveću stopu rasta u Evropi – 4,7 odsto i dodao da je priliv direktnih stranih investicija već prešao dve milijarde, a da su devizne rezerve na 27 milijardi.

Vučić je naveo da Srbija ima rekordan nivo broja zaposlenih, više od 2 miliona i 313.000 zaposlenih.

Naveo je da je priliv stranih direktnih investicija veći za 10 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, te da je već je prešao dve milijarde.

„Devizne rezerve su na 27 milijardi, a zlato nam je na 41,3 tone. Ne zaboravite da smo u 2012. imali svega 15 tona, a sada imamo 41,3 tone. Ne zaboravite da su tada bile 10 milijardi naše rezerve, a danas su 27 milijardi naše devizne rezerve“, rekao je Vučić tokom obraćanja javnosti.

Predsednik Srbije najavio je danas da će o eventualnom iskopavanju litijuma u Srbiji biti otvoren dijalog u društvu, navodeći da želi da odluku o tom projektu donesu građani Srbije, ali nakon što čuju argumente, a ne prazne priče.

Vučić je u obraćanju građanima iz zgrade Predsedništva rekao da Srbija ima mogućnost da prozvede 58 tona litijum karbonata godišnje, ali da to nije odluka koja je brza, niti odluka koja se donosi danas ili koja će biti završena čak i za godinu dana.

Kako je naveo, dijalog će biti na nivou parlamenta i na nivou naših eksperata.

„Potrebno je da otvorimo diskusiju u kojoj će dominirati argumenti, a ne prazne priče, ne ‘Ne damo Jadar ili Rađevinu'“, kazao je Vučić i dodao da i u Jadru i u Rađevini objektivno živi 20 odsto manje ljudi nego što je živelo pre 15 godina.

Aleksandar Vučić izjavio je da, u skladu sa stanjem naših finansija, može da se očekuje da po prvi put u istoriji Srbije, pre kraja godine, dobijemo investicioni rejting, što će biti izuzetno značajno za dalje investiranje u našu zemlju.

„Očekujemo i nadamo se da od jedne od tri velike kuće pre kraja godine, ukoliko bismo uspeli da zadržimo ovakav nivo finansijske discipline i ne dođe do veće katastrofe – za očekivati je da dobijemo investicioni rejting po prvi put u istoriji Srbije. Nismo zemlja ni EU, ni NATO, a da dobijemo investicioni rejting u Evropi to bi bilo fantastično značajno za dalje investiranje u našu zemlju i verujemo da je u skladu sa stanjem naših finansija to moguće“, rekao je predsednik u svom obraćanju naciji.

Važni događaji koji su pred nama, dodao je predsednik, a koji će doprineti stopi rasta su, između ostalog, i proizvodnja električnog automobila u Srbiji u Kragujevcu.

„U Italiji će 11. jula biti predstavljen novi model koji će se praviti u Kragujevcu. Lično ću u drugoj polovini jula u Kragujevcu otvoriti proizvodnju tog automobila zajedno sa Stelantisom. Ova proizvodnja će značajno uticati na rast BDP-a. Za svaki električni automobil koji se kupi u Srbiji daćemo subvenciju od 5.000 evra, a ukoliko je domaće proizvodnje gledaćemo da to bude i više kako bi se podstakla podrška domaćoj industriji“, rekao je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija neće ni pokušavati da ulazi u projekat kopanja litijuma dok ne dobije sve garancije o zaštiti životne sredine od evropskih i svetskih stručnjaka

Govoreći o litijumu, Vučić je naveo da Srbija u ovom trenutku razgovara sa svim najmoćnijim i najvažnijim ljudima iz Evrope i sveta o zaštiti životne sredine.

„I dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo da imamo čiste reke, pošto ne postoji ni jedan razlog da ih nemamo, da ćemo da imamo čiste planine, da ćemo i to odlaganje za deponiju da imamo potpuno uređeno u skladu sa svim najvišim evropskim standardima, da nikoga nećemo da ugrozimo, ničiji opstanak, nećemo ni da pokušamo ni da počinjemo oko bilo čega“, rekao je Vučić u obraćanju građanima u Predsedništvu.

On je objasnio da projekti kao što je Jadar imaju tri elementa, zaštitu životne sredine, socijalni efekat i efekta na ekonomiju.

Obezbedili smo hranu u rezervama, nastavljamo sa infrastrukturnim projektima

Predsednik Vučić rekao je večeras da su u Srbiji obezbeđene dovoljne količine hrane u robnim rezervama, a najavio je i nastavak brojnih infrastrukturnih projekata.

Vučić je izneo pretpostavku da će biti velikih nedostataka hrane u svetu i naveo da već sada postoji ogromna potražnja na tržištu iz regiona za suncokretovim uljem.

„Mi smo u ovom trenutku to malo samo zaustavili, pa ćemo da vidimo kako ćemo dalje da se ponašamo, zato što su u Ukrajini skočili troškovi i radne snage i zbog cene električne energije, koja je viša, a koja je veliki proizvođač suncokretovog ulja. Kad je njihova cena za 7 do 7,5 odsto niža, ona je u stvari značajno viša nego naša zbog transportnih troškova“, rekao je Vučić na konferenciji u Predsedništvu Srbije.

On je naveo da su u rezervi obezbeđene određene količine pšenice, kukuruza, brašna, tovne junadi i drugo.

Govoreći o KiM, Vučić je rekao da ono ostaje veliki bezbednosni, politički i ljudski izazov.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da je Srbija u pregovorima sa dva najveća evropska univerziteta da dođu u našu zemlju.

U obraćanju naciji iz Predsedništva Srbije, Vučić je rekao da je obećao građanima Srbije da će dati sve od sebe da dovede najbolje univerzitete u Beograd.

“Prvo će doći sa nekim fakultetima i sa nekim fakultetskim kampusima ovde. Mi ćemo u to da uložimo novac, jer želimo da nam ta naša deca koja neredovno idu na te univerzitete evropske, ostanu ovde po nešto povoljnim cenama, ne moraju da plaćaju, ne moraju da idu od roditelja, ne moraju da idu daleko od zemlje i da budu regionalni centri za privlačenje talenata, dakle, i sa prostora bivše Jugoslavije, ali i Albanije, i Rumunije, Bugarske, Mađarske i mnogih drugih zemalja”, poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić naglasio je danas da očekuje, što se evropske politike tiče, povoljniju situaciju za Srbiju u Evropskom parlamentu, ali je i dodao da nije siguran da će ona biti povoljnija u Evropskoj komisiji.

Predsednik je dodao da ukoliko bi dosadašnja predsednica EK Ursula fon der Lajen ostala na čelu Komisije da bi to bila vest za Srbiju koja bi značila stabilnost i sigurnost, jer se dobro poznaju.

„Ne moraju ti razgovori da budu laki, ali to je žena koja je dolazila u Srbiju u Beograd, u više navrata, čime je pokazala poštovanje prema našoj zemlji i znam da bismo mogli dobro da radimo“, rekao je Vučić odgovrajući na pitanje novinara vezano za predstojeće izbore u Francuskoj kada je i dodao da nema pravo da se meša u unutrašnje odnose drugih zemalja.

„Imam lično izuzetno dobre odnose sa Makronom i na francuskom narodu je da donese odluku“, rekao je on i naglasio da sve ono što se zbiva u Francuskoj ima itekako efekta na evropsku politiku.