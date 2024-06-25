СВЕТОСАВСКА БАШТА: Гости градоначелник Крушевца Иван Манојловић и секретар Архиепископије крушевачке протојереј ставрофор Драги Вешковац (ЕМИСИЈА)

ВИДОВДАНУ У КРУШЕВЦУ – ДАНУ ГРАДУ И НАЈВЕЋЕМ НАЦИОНАЛНОМ ПРАЗНИКУ – ПОСВЕЋЕНА ЈЕ „СВЕТОСАВСКА БАШТА“ КОЈА ЈЕ БИЛА НА ПРОГРАМУ ТЕЛЕВИЗИЈЕ КРУШЕВАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК КРУШЕВЦА ИВАН МАНОЈЛОВИЋ И СЕКРТАР АРХИЕПИСКОПИЈЕ КРУШЕВАЧКЕ ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР ДРАГИ ВЕШКОВАЦ, КАО СПЕЦИЈАЛНИ ГОСТИ ЕМИСИЈЕ – ГОВОРИЛИ СУ О ЗНАЧАЈУ ВИДОВДАНА ЗА ГРАД КРУШЕВАЦ, БОГАТОМ ПРОГРАМУ ВИДОВДАНСКИХ СВЕЧАНОСТИ, ВИДОВДАНСКОЈ ЛИТИЈИ И ВАЖНОСТИ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ ЗА СРПСКУ ПОРОДИЦУ И РАЗВИЈАЊЕ ТАЛЕНАТА КОД МЛАДИХ .
ПРВИ ДЕО ЕМИСИЈЕ:
ДРУГИ ДЕО ЕМИСИЈЕ: