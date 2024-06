Kruševac sutra obeležava svoj Dan, Vidovdan

Kruševac i ovog 28. juna obeležava Dan Grada – Vidovdan. Tog dana u Kruševcu će biti održana sednica Vlade Srbije.

Obeležavanje Vidovdana u Kruševcu počeće u jutranjim satima polaganjem venaca kod spomenika na Slobodištu, Fontani i Krsta na Bagdali i svetom liturgijom u crkvi Lazarici koja počinje u 7.30 sati. U 10 sati je litija koja polazi od crkve Lazarice i pomen kod Spomenika kosovskim junacima.

U 12 sati je državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti kosovskim junacima kod spomenika u centru grada, nakon čega će se obratiti premijer Srbije Miloš Vučević. Posle obraćanja premijera, sledi prikaz dela sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije, uz prisustvo predstavnika Vlade.

U 13 sati je polaganje cveća u organizaciji Grada kod spomenika Kosovskim junacima.

U 17 časova je otvaranje novog igrališta za odbojku na pesku kod Hale sportova, a sat kasnije otkrivanje bista glumcima Miliji Vukoviću i Marku Živiću, na Trgu glumaca.

Za 19 časova zakazana je svečana sednica Skupštine grada Kruševca na kojoj će biti dodeljene Vidovdanska nagrada i priznanja. Ovogodišnji dobitnik Vidovdanske nagrade je ministar finansija Siniša Mali.

Zbog sednice Vlade Republike Srbije koja će biti održana u Kruševcu, u petak 28. juna, određene službe Gradske uprave radiće u izmenjenom terminu počev od 12:30 časova. To su Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove (matična služba), Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine (APR i turizam) i Odeljenje za inspekcijske poslove.

JP Poslovni centar obaveštava građane da je Gradska uprava Kruševac donela odluku o privremenoj zabrani saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza od Trga Kosovskih junaka prema Vidovdanskoj ulici do raskrsnice sa Nemanjinom i Takovskom ulicom. Zabrana saobraćaja važi do sutra 28. juna u 23 sata. U tom periodu, ukida se autobusko stajalište kod Doma sindikata, a autobusi se preusmeravaju na Dušanovu ulicu.

Privremena zabrana saobraćaja u centralnim gradskim ulicama

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza u potezu – Trg kosovskih junaka, pa u nastavku ulica Vidovdanska – potez od Trga kosovskih junaka tj. raskrsnice sa Nemanjinom ulicom pa sve do ulice Takovske. Zabrana saobraćaja će se odvijati u periodu od 27. 06. 2024. godine u 08:00 sati do 28. 06. 2024. godine do 23:00 sati. Ukida se autobusko stajalište kod Doma sindikata. Autobuski saobraćaj se u tom periodu preusmerava na ulicu Dušanovu.

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa prvenstvom prolaza u ulici Balkanskoj u potezu – od Trga kosovskih junaka do Čolak Antine ulice i to u periodu od 27. 06. 2024. godine u 08:00 sati do 28. 06. 2024. godine do 23:00 sati.

Ukidaju se autobuska stajališta na Trgu kosdovskih junaka.

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u ulici Gazimestanskoj od ulice Stevana Sinđelića do Trga kosovskih junaka, dana 28. 06. 2024. godine od 06:00 sati do 14:00 sati.

Autobuski saobraćaj sa Trga kosovskih junaka se preusmerava na ulicu Jug Bogdanovu.

