Ministar kulture Nikola Selaković obišao Narodni muzej Kruševac, crkvu Lazaricu i Donžon kulu

Nakon održane sednice Vlade u Gradskoj upravi Kruševac, ministar kulture Nikola Selaković obišao je Narodni muzej Kruševac, crkvu Lazaricu i Donžon kulu.

Danas na naš najsvetiji nacionalni praznik Vidovdan, na dan kada obeležavamo 635 godina od Kosovske bitke, održali smo posebnu sednicu Vlade ovde u Lazarevom gradu Kruševcu, koji je 32 godine bio prestonica Srbije i obznanili nameru ministarstva kulture da u predstojećem periodu Vladi predloži proglašenje projekta obnove Lazarevog grada za projekat od nacionalnog značaja“, rekao je Selaković.

On je dodao da to suštinski znači da će on predstavljati jedan od prioriteta kada su u pitanju srednjovekovni lokaliteti na teritoriji naše zemlje i da će sve ono što budu radili Ministarstvo i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture biti fokusirano na ovaj cilj.

Selaković je rekao da je juče potpisan ugovor koji će omogućiti da mešovita sredstva EU sa jedne, i grada Kruševca sa druge strane, budu usmerena na izradu projektno – tehničke dokumentacije koja podrazumeva na prvom mestu obnovu ostataka Donžon i glavne gradske kule.