Pred nama vreli dani, od srede i do 40 stepeni

Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 23 stepeni, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni, u glavnom gradu do 35. Od srede do kraja sledeće sedmice i do 40 stepeni.

Pred nama je još jedan tropski talas. Biće pretežno sunčano i veoma toplo. U brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab, promenljiv. Moguće glavobolja i malaksalost Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljano uticati na srčane bolesnike i reumatičare. Neophodno je pridržavanje saveta lekara i izbegavanje direktnog izlaganja suncu u najtoplijem delu dana. Moguće su glavobolja i malaksalost.