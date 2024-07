U toku je konkurs za upis u Dom učenika ,,Pane Đukić Limar“ u Kruševcu, do sada je prijavljen 91 đak, a kapacitet je 122 ležaja.

Konkurs traje do 12. jula a za učenike iz društveno osetljivih grupa je od 24. do 26. avgusta. Osim svedočanstva od petog do osmog razreda, svršeni osnovci od neophodne dokumentacije moraju imati i uverenje da su upisali srednju školu a srednjoškolcima je potrebno svedočanasstvo iz prethodne školske godine.

Uslovi za život i rad su odlični u kruševačkom Domu ,,Pane Đukić Limar! koji ima 28 zaposlenih, od čega je šest vaspitača. Sport nam je važan segment, zato smo smo ove godine u dvorištu Doma učenicima obezbedili teretanu na otvorenom i teren za basket a na otvorenom ispred objekta već postoje i štandovi za biblioteku na otvorenom, pet ambalažu i razmenu delova garderobe – kaže Nenad Dejanović, direktor ove ustanove.