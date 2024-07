Za sve vrste vozila osim za vozila izvođača radova, do 10. oktobra privremeno se zabranjuje saobraćaj u ulici Stevana Sinđelića, od ulice Brijanove do ulice Karadžićeve i u ulici Brijanovoj, od ulice Karadžićeve do ulice Stevana Sinđelića.

U tom terminu, ukida se i pešačka zona u Karadžićevoj ulici, u koju će biti preusmeren saobraćaj iz Brijanove ulice.

Foto: Pixabay