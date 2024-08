Remi Napretka protiv IMT-a (1:1)

Fudbaleri Napretka i IMT-a odigrali su nerešeno 1:1 u meču trećeg kola Super lige, odigranom u Leskovcu. IMT je poveo u 65. minutu golom Nikole Terzića, a Napredak je izjednačio u 90. pogotkom Marka Sarića nakon loše izbijene lopte i gužve u kaznenom Beograđana. Kruševljani, koji su u dosadašnjem delu prvenstva zabeležili dva remija i poraz, u sledećem kolu igraju protiv Radničkog iz Niša.

Utakmica u Lazarevcu nije obilovala šansama, igralo se oprezno sa obe strane, pa je i prvo poluvreme završeno bez golova. Ipak, prvu šansu imali su Kruševljani već u ranoj fazi meča preko Bubnja, zatim su pokušali Karaklajić i Vukajlović, ali se mreža ekipe iz Beograda, nije zatresla. Do kraja prvog dela igre zapretio je i IMT preko Zulfića, potom i Kristića, ipak, na odmor su obe ekipe otišle bez datog gola.

U nastavku utakmice zaigrao je IMT agresivnije, a rezultat je došao u 65. minutu. Izveo je tim iz Beograda korner sa desne strane, lopta je posle odbitka došla do Terzića koji je gađao sa desetak metara i pogodio za vođstvo – 0:1. Pokušavao je Napredak da dođe do izjednačenja, menjao je Stevanović, pa je u igru poslao Stojiljkovića, Marjanovića i Marka Šarića, ali do promene nije odmah došlo.Upravo su nešto kasnije izmene urodile plodom.

Kruševljani su došli do izjednačenja, preko Marka Šarića u finišu utakmice. Neoprezni su bili fudbaleri IMT-a. Izveli su slobodan udarac iskosa sa leve strane na oko 20 metara od gola igrači Napretka. Golman gostiju boksova je loptu, a a ona je došala do Marka Šarića. Ostao je sam na sedam metara nekadašnji napadač Čukaričkog, koji je bez problema savladao bivšeg saigrača za 1:1.

FOTO: FK Napredak