Nežan, topao i duhovit – novo izdanje romana Ivana Tokina „Pas“

Nežan, topao i duhovit – takav je čuveni roman Ivana Tokina „Pas“, čije novo izdanje objavljuje izdavačka kuća Laguna.

Pas iz Tokinovog romana je koliko-toliko pripitomljeni gradski šmeker. Odrastao je bez roditelja, dojila ga je mačka, zamalo je umro od zime i onda je u Beogradu stekao prijatelja, čoveka, i njegovu porodicu. To je pas koji

je sav stvoren od srca, mišića i ljubavi. On iznad svega voli život, a usput ukazuje nama ljudima na šta sve nebitno gubimo vreme.

Autor se raduje novom životu ove knjige.

„Dugo je nije bilo u knjižarama. Već godinama mi ljudi pišu i pitaju me gde da nabave tu knjigu, a ja nisam mogao da im pomognem. Nisam mogao ni sebi da pomognem, jer kad mi je bila potrebna, jedino bih ponekad uspevao preko oglasa da je pronađem. E pa, sad ćemo napokon moći da je nađemo u knjižarama. Taj pas ima svoj život i to više nema nikakve veze sa mnom, a sad će ta priča imati priliku da stigne i do novih čitalaca, i to me izuzetno raduje“, rekao nam je Ivan Tokin.

Roman „Pas“ možete pronaći od četvrtka 1. avgusta u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.