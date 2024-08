U zaseoku Bekčići, Mesna zajednica Pepeljevac, radovi na sanaciji atarskih puteva i redovno sredjivanje poljskih puteva

U Mesnoj zajednici Pepeljevac, tačnije u selu Lukavac odnosno zaseoku Bekčići, u toku su radovi na sanaciji atarskih putevi posle poplava ali i u redovnom sredjivanju poljskih puteva.

U naselju Bekčići, do atarskih šuma, kako bi meštani lakše mogli do svojih zabrana da bi se pripremili za predstojeću grejnu sezonu. Ostali putni pravci vode do njiva i oranica. Za održavanje seoskih i atarskih puteva Služba mesnih zajednica odredila je više desetina radnih sati na terenu za ovo selo. Na više lokacija u gradu se radi, saznajemo u Službi mesnih zajednica grada Kruševca. Konkretno u pitanju su podjastrebačka i prekomoravska sela, a krenulo se i u kraj oko Pepeljevca.

U zaseoku sela Lukavac Bekčići koji je u sastavu Mesne zajednice Pepeljevac radi se poljski put koji prolazi delom kroz šumu do poljoprivrednih parcela. Osim ovog puta meštani su uredili i prilaz seoskoj crkvi posvećenoj Sveta Petki. U samom Pepeljevcu sanirano je više putnih pravaca nakon poplava i doneih nanosa tokom proleća.