Сутра почињу традиционалне „Покровске свечаности“

Прва месна заједница и Црква Покрова Пресвете Богородице на Расини одржавају традиционалне тродневне „Покровске свечаности“, које почињу сутра 19.30 наступом музичког ансамбла из Солуна на платоу Покровске цркве.

Грчко вече има и специјалног госта на бузукију професора Николу Поповића из Крушевца. У недељу у истом термину, од 19.30, је Духовно вече „Пола века од страдања крушевачке новомученице Милице Костић“. Предавач је изабрани епископ моравички архимандрит Тихон Ракићевић, игуман Манастира Студенице.

У понедељак, од 9 до 14 часова, организује се традиционална акција добровољног давања крви. Покровске свечаности се одржавају под покровитељством Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама, и у сарадњи са Првом месном заједницом, Културним центром Крушевац, ОШ „Бранко Радичевиће“ и Службом за трансфузију крви из Крушевца.