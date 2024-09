MINISTAR MARTINOVIĆ RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA TRAJAL KORPORACIJE

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Aleksandar Martinović sastao se danas u Ministarstvu sa generalnim direktorom Trayal Korporacije Milošem Nenezićem, direktorom Fabrike zaštitnih sredstava u sastavu Trayal Korporacije Nenadom Isailovićem i savetnikom za protivgradnu zaštitu Đorđem Kardumom. Na sastanku je bilo reči o Automatizovanoj protivgradnoj zaštiti, projektu koji je ovo preduzeće razvilo u cilju obezbeđivanja maksimalne efikasnosti u odbrani od grada.

Nakon što su mu prilikom posete Trayal Korporaciji u Kruševcu na Vidovdan predstavljeni dosadašnji rezultati ovog projekta, ministar Martinović izrazio je spremnost ministarstva kojim rukovodi da finansijski podrži drugu fazu automatizacije i opremanja protivgradnih stanica za radarski centar Bukulja, kao i automatizaciju radarskih centara u Užicu i Kruševcu, jer će na taj način, između ostalog, biti obezbeđena i efikasnija poljoprivredna proizvodnja i veći prinosi, što je svakako jedan od strateških ciljeva države.

Ministarstvo poljoprivrede će pokušati da pronađe sredstva u budžetu za narednu godinu za realizaciju pomenutih projekata i raspisati javni poziv po tom osnovu, naveo je ministar, te naglasio da se Srbija ponosi time što ima domaće preduzeće koje proizvodi najsavremenije raketne sisteme u oblasti protivgradne zaštite.

Martinović je podsetio i na to da se Pravilnikom o podsticajima za upravljanje rizicima, kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, regresiraju troškovi osiguranja, i to od 40 do 70 odsto od plaćene premije osiguranja, što je, uz brojne druge afirmativne mere podrške u oblasti poljoprivrede, još jedan od načina na koje država pomaže svoje poljoprivredne proizvođače.

Današnjem sastanku prisustvovale su i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Livija Pavićević, šef Kabineta i pomoćnik ministra Anja Javor i sekretar Ministarstva Stanija Višekruna.

Foto: MPŠV/Katarina Vasić