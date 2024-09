Promovisani najmlađi oficiri Vojske Srbije

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem, prisustvovao je danas svečanosti ispred Doma Narodne skupštine, na kojoj je u prve oficirske činove promovisano 177 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije.

Svečanosti su prisustvovali predsednica Narodne skupštipne Ana Brnabić, predsednik Vlade Miloš Vučević i ministru u Vladi Srbije.

Obraćajući se mladim oficirima predsednik Vučić rekao je da se od danas nalaze u prvim redovima za odbranu naše otadžbine. On je istakao da uvek moraju biti sa svojim narodom i sa svojom vojskom i da pred nama nije lak period.

– Uvek smo se suočavali sa izazovima, sa onima koji bi da nam otkidaju deo teritorije, sa onima najjačim u svetu koji bi retko razumeli naše potrebe, naše želje, naš Ustav i našu otadžbinu. I bez obzira na sve, uspevali smo da sačuvamo mir, uspevali smo da odbranimo naše vitalne, državne, nacionalne interese, ali smo uspevali i da popravimo materijalni položaj vojnika. Danas naša vojska živi mnogo bolje nego pre 10 godina i živeće još mnogo bolje. I sutra ćemo, već za koji mesec, povećavati plate, ponovo vam omogućiti da živite pristojno, da možete da obezbedite siguran život za svoje porodice. Ali nemojte da pomislite i jednog trenutka da će vaša dužnost i vaše obaveze da budu male – naglasio je predsednik Vučić.

On je zamolio najmlađe potporučnike da ne dozvole da im prolazi dan za danom, a da ne promene ništa i da osim hrabrosti, koja im je svojstvena, pokažu odgovornost, ozbiljnosti i posvećenost u radu. On je tom prilikom rekao da danas živimo u svetu u kojem se nikada više o vrednostima nije pričalo, a vrednosti nikada manje nije bilo, ali i u svetu u kojem svi gledaju samo svoje interese bez želje za kompromisom.

– U tim uslovima naša vojska mora da bude sve jača, u tim uslovima naša vojska mora da bude sve snažnija. Želim i da vas obavestim da sam kao vrhovni komandant i predsednik Republike potpisao svoju saglasnost za obavljanje redovnog vojnog roka u trajanju od 75 dana. Želim da verujem da će Vlada Srbije da usvoji tu odluku. Želim da verujem da svi razumete koliko nam je potrebna jaka vojska, koliko ćemo još morati da kupujemo naoružanja, da pravimo, da stvaramo. Nije naša želja da bilo koga napadnemo, niti ćemo to da činimo, ali naša je želja da odvratimo sve one koji nam svakoga dana besomučno prete, a vi ste taj bedem i najčvršća stena koja je garant tog odvraćanja – rekao je predsednik Vučić i zahvalio potporučnicima na ljubavi koju su posvetili svojoj zemlji.

Na početku današnje svečanosti, raport predsedniku Republike predao je načelnik Vojne akademije pukovnik prof. dr Srđan Blagojević. Nakon čitanja Ukaza, predsednik Vučić najboljim kadetima uručio je oficirske sablje sa posvetom.

Pukovnik Blagojević istakao je da je Vojna akademija i ove godine obavila svoj časni zadatak ističući da najmlađe oficire odlikuje stručnost, hrabrost i odanost vojsci i državi.

– NJihove mišice su snažne, volja jaka, a korak siguran. Vojna akademija je garant njihovih oficirskih kompetencija – rekao je načelnik Vojne akademije.

Vojnu akademiju završava 159 kadeta i kadetkinja 144. i 145. klase te visokoškolske ustanove, među kojima su 3 kadeta iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 2 kadeta iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Medicinski fakultet VMA završavaju 23 mladića i devojaka iz 10. klase Medicinskog fakulteta VMA. U prve oficirske činove Vojske Srbije promovisano je 177 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.

Rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović čestitajući najmlađim potporučnicima Vojske Srbije završetak studija i ulazak u oficirsku profesiju rekao je da profesionalnog oficira pre svega čine profesionalno znanje, oficirska etika i osećaj pripadnosti oficirskoj profesiji.

– Vi ste sada na početku profesionalnog razvoja u svemu ostalom, osim u oficirskoj etici, koja ostaje nepromenjena za sve nas. Istrajavajući na putu vrline, oficir gradi autoritet, a jedno od značenja autoriteta jeste uzdizanje, oficir svojim vrlinama uzdiže sebe i druge, sve sa kojima radi, podižući njihove kapacitete za izvršavanje zadataka jedinice. Kada je reč o znanju, stekli ste ga da sa ponosom možete da kažete da ste profesionalni oficiri – rekao je general Đorović dodajući da znanje daje smelost i da se znanjem pobeđuju neprijatelji.

Najbolji kadeti Vojne akademije su Lazar Tadić – prvi u rangu u vidu Kopnene vojske, Sara Nikolić – prva u rangu u vidu Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Nikola Vasić– prvi u rangu u službama. Najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA je Aleksandra Stajić.

Obraćajući se u ime kadeta klasa koje su danas promovisane, potporučnik Nikola Vasić istakao je da su na Vojnu akademiju došli iz raznih krajeva otadžbine, ujedinjeni ponosom koji osećaju kad se vijori srpska trobojka i kada se čuju stihovi himne.

– Obuka, ispiti, oni lepi i manje lepi trenuci naučili su nas da ono što nas čini ljudima nisu uspesi, već trud koji stoji iza njih i snaga da ustanemo onda kada pokleknemo. U takvim trenucima možda je i presudno imati pravog prijatelja. Zato je sablja najveće priznanje i ponos svakog oficira, priznanje svima vama koji ste tokom ovih, ne tako lakih, godina umeli da pružite podršku. Ona je zasluga ovog stroja, u kome je zajedništvo imperativ, ali i vas, prijatelja, braće, sestara i roditelja – naglasio je potporučnik Vasić.

Defile najmlađih potporučnika i kadeta Univerziteta odbrane uveličao je nalet aviona MiG-29, a tom prilikom upućena je čestitka najmlađim oficirima.

– Našim najmlađim kolegama čestitamo prvi oficirski čin. Služite časno svom narodu i budite ponos svoje otadžbine. Živela Srbija – poručio je promovisanim potporučnicima pilot kapetan prve klase Siniša Anakijev.

Svečanost je uveličao i kulturno-umetnički program Umetničkog ansambla Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane „Stanislav Binički” i Reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije.

Današnjoj svečanoj promociji potporučnika prisustvovalo su i predstavnici diplomatskog kora, delegacije oružanih snaga prijateljskih i partnerskih zemalja i verskih zajednica, porodice i prijatelji promovisanih potporučnika i mnogobrojni građani.

Kao i svake godine članovi porodica, rodbina i prijatelji najmlađih oficira Vojske Srbije sa nestrpljenjem su iščekivali trenutak kada će šapke poleteti u vazduh.

Vladica Đorđević došao je iz Niša kako bi svom sinu pružio podršku na današnji dan kada se promoviše u prvi oficirski čin.

– Danas sam došao sa suprugom i sa familijom da prisustvujem ovom svečanom činu, gde će naš sin koji je završio Medicinski fakultet na VMA biti promovisan u prvi oficirski čin. Ovo je poseban dan i za naše mlade kadete koji danas postaju oficiri, za njihove roditelje, za familiju, ali i za celu državu Srbiju, jer ovo je ono što jednu državu čini jakom i moćnom. Naravno da smo danas svi ponosni – rekao je Vladica.

Ponosni deda Zoran Đukić došao je iz Bajine Bašte da podrži unuku, jer se prema njegovim rečima možda samo jednom u životu pruži prilika da se neko podrži na ovaj način.

– Došao sam da podržim unuku Milicu. Ovo retko gde ima da se ovako prikazuje, još Srbija to održava, a ja sam bio vojnik i znam šta je to. Možda jednom u životu imaš nekoga tako da podržiš – istakao je Đukić.

Mina Polimac iz Gornjeg Milanovca, ponosna je na svog momka koji danas postaje oficir.

– Ovde sam da podržim svog momka Lazara Simića koji danas postaje oficir. Mnogo sam ponosna, sad ću početi da plačem. Dugo smo zajedno i tu smo bili jedno za drugo i mnogo mi je drago što vidim sad ovde da stoji i da je ostvario svoje snove – rekla je Mina, ne skrivajući emocije.