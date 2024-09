Izložbom rukotvorina, starih zanata, tradicionalnih jela, likovnom kolonijom na temu „Čarapa“ i kultuno-umetničkim programom, Izložbom rukotvorina, starih zanata, tradicionalnih jela, likovnom kolonijom na temu „Čarapa“ i kultuno-umetničkim programom, počela je dvodnevna manifestacija „Čarapanski dani“.

Niko vam neće moći sa sigurnošću reći kada su i kako Kruševljani postali „Čarapani“. Objašnjenja se kreću od onih koja pokazuju dobre strane naravi Kruševljana, pa do do takvih koja prikazuju i njihove manje lepe osobine. Najrasprostranjenija su dva tumačenja. Prema prvom, drugo ime Kruševljana potiče iz doba Prvog srpskog ustanka kada su ovdašni ustanici izuli opanke i nečujno u čarapama pošli na Turke. Drugo tumačenje se vezuje za običaj muškaraca ovog kraja da nose lepe, duge vezene čarape.Tradiciju u naziv za kruševljane, odnosno one koji žive pored Rasine i zapadne morave, Kulturni centar Kruševac pretočio je u manifestaciju „Čarapanski dani“ koja je postala tradicionalna.