Azil za pse brine o 330 jedinki pasa bez gazde

Azil za pse kojim gazduje Javno komunalno preduzeće Kruševac, kapaciteta 350 pasa, trenutno brine o 330 jedinki pasa bez gazde.

Do sada je udomljeno 25 a po 5 pasa došli su vlasnici kojima su psi otišli. Inače, o psima prine veterinar koji je u radnom odnosu u ovom preduzeću, a po potrebi u pomoć pristižu veterinari iz Veterinarske stanice u Kruševcu. Kada psi koje dovede zoo higijena, usledi čišćenje od unutrašnjih i spoljašnjih parazita, veterinarski pregled, vakcinacija, čipovanje i po pravilniku se sterilišu odnosno kastriraju.Nakon ovih aktivnosti psi su spremni za udomljavanje. Svi zaineteresovani mogu doći radnim danom od 10 do 13 i subotom od 10 do 12, da se igraju sa psima ili da izaberu kog psa će udomiti. Iz Prihavtilišta za pse apeluju na vlasnike pasa da vode računa o svojim ljubimca kako ne bi došli u situaciju da ih traže u azilu za pse.