Zbog završetka radova Moravskog koridora na trasi od Koševa do Vrnjačke Banje od danas je za saobraćaj zatvorena deonica auto-puta od Jasike do Koševa pa se vozila usmeravaju Jasičkim putem do Kruševca i dalje Ulicom Cara Lazara prema Vrnjačkoj Banji.

Očekuje se da će ovo privremeno zatvaranje za saobraćaj Moravskog koridora biti do prve polovine decembra kada će biti otvorena deonica auto-puta od Koševa do Vrnjačke Banje.