Obeležen Dan Bezbednosno-informativne agencije

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju Dana Bezbednosno-informativne agencije u Beogradu.

Obeležavanju je prisustvovao ministar odbrane Bratislav Gašić.

Na početku svečanosti, predsednik Srbije položio je venac, u pratnji direktora BIA Vladimira Orlića i zamenika direktora Tomislava Radovanovića, kraj Memorijalnog zida na kojem su ispisana imena nastradalih pripadnika i saradnika Agencije.

Prema rečima predsednika Vučića, veliki jubilej od 125 godina je izuzetna stvar i pokazatelj značaja Agencije.

– Ponosan sam na Agenciju i na sve vas, jer ste uvek bili uz svoju Srbiju kad god je bilo teško, branili njenu slobodu, njenu državnost, integritet i borili se protiv svih onih koji su hteli zemlju da nam unište. Kada sam polagao venac na obeležje stradalima, osetio sam stid zbog toga što ih u prethodnom periodu nismo snažnije štitili, što smo „stavljali maramu na oči“, ćutali i stideli se njihovih poduhvata i podviga, koje su u ime i za račun otadžbine izvodili u prošlosti – istakao je predsednik Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nikada nije bio veći unutrašnji pritisak različitih spoljnih službi koje žele da skrenu put Srbije sa srpskog smera te dodao da nikada nije osećao toliki pritisak iznutra.

– Zato što su svi igrači različitih službi zapadnih i istočnih pritisnuti da ostvare rezultate koje spoljne strane službe od njih traže. Za mene je gotovo nemoguće da izdržim taj pritisak. To je na dnevnom nivou mojih kolega i prijatelja i sa jedne i sa druge strane. Želeći da skrenu put Srbije negde drugo ili kako oni to smatraju u pravom smeru, a taj pravi smer je ili ovamo, ili onamo, a nikako ono što smo mi uz podršku naroda zacrtali, a to je srpski smer i naša politika i jednaka ekvidistanca prema svima – rekao je predsednik Vučić.

On je naglasio da je za nas samo put Srbije – dobar put i istakao da je to naša samostalnost i naša slobodarska politika.

– Moramo da garantujemo sigurnost našoj deci i opstanak našoj otadžbini. Moramo da sačuvamo mir ovde, da se postaramo da obezbedimo ekonomsku sigurnost za naše građane. Imaćemo mnogo izazova. Vama hvala na trudu, radu, posvećenosti, jer je zahvaljujući tome Srbija postala uspešnija, naprednija, postala je zemlja sa impresivnim rezultatima. To ne bismo mogli bez vas. Hvala vam za mir i za brigu o našem narodu na svakom mestu – zaključio je predsednik Republike.

Na današnjoj svečanosti direktor Agencije uručio je predsedniku Republike jubilarnu medalju BIA za zasluge prvog stepena – zlatnu.

Kako je istakao Orlić, Dan agencije dolazi u znaku važnog jubileja, jer za sve ove godine našu otadžbinu čuva, samo njena, civilna služba bezbednosti i malo ih je u svetu koje se mogu pohvaliti ovakvim trajanjem.

– Zato je za nas taj broj i to trajanje ne samo važan znak naše veze sa onima koji su bili pre nas, nego i velika obaveza prema budućnosti i prema svima onima koji će doći posle nas. Srbija pre svega. Ona mora da nam traje – rekao je Orlić.

Bezbednosno-informativna agencija obeležila je danas 22 godine rada i 125 godina od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove.