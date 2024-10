SAJAMSKE PRIČE O KNJIGAMA: Moma Dragićević u Cvetniku pesama za decu o Svetom Savi

Među autorima pesama za decu o Svetom Savi, koje su nastajale od XIX veka do današnjih dana, u izuzetenoj antologiji „Pojte mu, Srbi“, je i eminentni kruševački pesnik Momir Dragićević

Pred ovogodišnji Međunarodni beogradski sajam knjiga dobili smo još jednu reprezentativnu pesničku zbirku, cvetnik pesama za decu o Svetom Savi “Pojte mu, Srbi”. Antologija u izdanju čačanske “Pčelice” donosi pažljiv izbor pedestak pesničkih premišljanja i autorskih doživljaja lika i neprolaznog dela prvog srpskog arhiepiskopa i utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, čija je svetlost obasjala istorijske stranice i kroz vekove pružala duhovno vođstvo i inspiraciju.

Upravo su život, delo i nasleđe Svetog Save svojevrsna riznica iz koje se do danas napajaju srpske literate, od nepoznatih (knjigu i otvara Himna Svetom Savi nepoznatog autora), do etabliranih stvaralaca (Jovan Jovanović Zmaj, Milorad Popović Šapčanin, Vojislav J. Ilić, Desanka Maksimović, Momčilo Tešić, Dragan Lukić, Dobrica Erić, Ljubivoje Ršumović, Slobodan Stanišić, Milovan vitezović. Momir Dragićević…) – pri čemu ovaj popis nije slučajan već je pozajmljen upravo iz same zbirke “Pojte mu, Srbi”, koju čine pesme ovih autora. U njima je opevan život Svetog Save od detinjstva, mladosti, monaštva, državnog i crkvenog utemeljenja, prosvetiteljstva, zadužbinarstva, ali i njegov lik kao zaštitnika slabih i nemoćnih i zaštitinika svog roda.

Sveti Sava nas je svojim delom učio ljubavi, veri, nadi, sabornosti, mirio je posvađanu braću, na srpsku kapu ispisivao četiri S. Učio nas je i porodičnim vrednostima, uveo nam je krsnu, porodičnu slavu, kao nešto jedinstveno, ne samo u hrišćanstvu. U ovom izboru, predstavljen je kao životopisac i kao inspiracija velikih srpskih pesnika. Najmlađim čitaocima to će biti jasan i nedvosmisleni putokaz koji ih podučava autentičnom putu kojim treba da idu, mireći vremena, ali ne zaboravljajući bogatstvo duhovnog nasleđa koje dugujemo duhovnom ocu srpskog naroda, utemeljivaču srpske kulture, književnosti i pismenosti.

Zbog toga je ovo izuzetno dragocena knjiga, mada ne samo za mladog čitaoca, u kojoj svaki predstavljeni autor ima svoje posebno mesto, a nama svakako služi na čast da se među njima našao i Kruševljanin Momir Dragićević, sa svojom pesmom “Sveti Sava”.

Iako nevelika po obimu, Dragićevićeva pesma je celoviti omaž jedinstvenom životu prvog srspkog arhiepiskopa, od njegovih dečačkih dana i odlaska na Svetu Goru, preko posvećenog učenja, tihog i vrednog, “veri, ljubavi i poštenju”, do uzrastanja do onih visina sa kojih se sagledavaju i, najzad, dostižu najviše vrednosti koje je Sveti Sava ostavio kao neprolazno nasleđe svim potonjim generacijama.