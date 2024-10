LEKSIKON ZNAMENITIH KRUŠEVLJANKI – RADMILA ŽIVKOVIĆ: “Odrasla sam pored crkve Lazarice u Kruševcu, kao i moje dete”

O svom odrastanju u rodnom Kruševcu, glumica Radmila Živković je govorila: “Dalo mi je slobodu, otvorene oči i spoznaju da uvidim koliko sam imala sreće što sam odrastala u porodici koja je bila umna, duhovna i normalna. A to je najznačajnije… Verujem da je porodična bliskost neophodna da se postane bolji čovek”

– Starost je neminovna, kroz trajanje se menjaš. U kasnijem dobu znaš da ti kosa više nije onakva kakva je nekad bila, da koža nije ista, to je priroda. I to je normalno. Nisam žalosna što je sve prošlo, ali se pitam da li je moguće da je toliko bića prošlo preko mene, drugačijih misli dok sam vodila svoje uloge. Ulaziš u sebe, to si ti, ali u različitim okolnostima: razmišljaš kakav bi bio da si odrastao u drugačijoj sredini, porodici, mladosti…

Ovako je, u jednom od poslednjih intervjua, govorila glumica Radmila Živković, Kruševljanja, prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Preminula je poslednji dana leta ove godine. Tokom duge i bogate karijere ostvarila je mnogobrojne velike i značajne uloge u pozorištu, na filmu i televiziji. Ljubiteljima pozorišta posebno će ostati u sećanju njeno maestralno tumačenje Živke Popović u Nušićevoj Gospođi ministarki, u režiji Jagoša Markovića koja je skoro dve decenije bila na stalnom repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu. Među filmovima u kojima je ostvarila značajne uloge su Sabirni centar, Mrtav ’ladan, Još ovaj put, Zona Zamfirova, u kojoj je pokazala izvanredne komičarske veštine i ostavila nezaboravnu repliku „A ti kučko! Sk ćeš d’ izedeš golem ćutek!“. Igrala je Đildu u RTS-ovoj seriji Srećni ljudi, Jovanku Ljutić u Stižu dolari, a deo glumačkog ansambla bila je u Ulici lipa, gde je igrala glavnu ulogu.

A njena životna priča počela je u Kruševcu.

– Odrasla sam pored crkve Lazarice u Kruševcu, kao i moje dete. Igrale smo se u porti. Moj pokojni otac je imao običaj da se tamo zapriča sa prijateljima, pa čak na klupi da prenoći. Otac je imao avanturistički duh, osnovao je Udruženje književnika u Kruševcu – rekla je jednom prilikom Živkovićeva.

O odrastanju u rodnom gradu je govorila i ovo:

– Dalo mi je slobodu, otvorene oči i spoznaju da uvidim koliko sam imala sreće što sam odrastala u porodici koja je bila umna, duhovna i normalna. A to je najznačajnije… Verujem da je porodična bliskost neophodna da se postane bolji čovek.

Njen otac je popravljao vage i druge merne instrumente, a zanat je naučio od dede kad se – razočarao u društvo…

– Još kao klinac bio je direktor saobraćaja u Kruševcu, ali nije hteo da uđe u partiju. Isterali su ga s posla. Postao je vagadžija. Majka je završila ekonomsku školu, ipak, otac je smatrao da je dovoljno što on radi. Imala sam četiri godine, brat dve i po, kada su zajedno krenuli da rade. Od marta do kraja oktobra bili su na terenu. O nama je brinula baba, a ja sam bila njena zvezda. Od mene je pravila caricu, kraljicu, princezu. U ono vreme nije bilo materijala, nabavljali su se iz čuvenih američkih paketa. U Kruševcu se obeležavao Dan mladosti i održavao karneval. Uvek sam predvodila kolonu koja je išla od spomenika do Crkve svetog Đorđa i natrag. Bila sam i Snežana, i uspavana lepotica, i pajac…

A na pitanje da li su joj te prve „uloge“, na čelu kolone, otvorile prozor ka kasnijoj profesiji, odgovorila je:

– U muzičku školu sam pošla pre osnovne, ali me je sve interesovalo. Bila sam odličan đak i radoznalo dete. Otac nam je često govorio: „Deco, samo da znate, saznanja kasne“. Šta to znači, apstraktan pojam? Mislio je na spoznaju, koja se hvata na dugom končiću…

U početku je želela da studiram vajarstvo, nisam ni razmišljala o glumi. Ali, otac je rekao da je, ako neću da idem na Akademiju, upisati na veterinu ili mašinstvo. I tako se otisnula u svet glume, koja će obeležiti njen život. Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Članica Narodnog pozorišta postala je 1984. godine. Osim u Narodnom pozorištu, ostvarila je zapažene uloge i na scenama Pozorišta na Terazijama, Zvezdara teatra, Beogradskog dramskog pozorišta.

Njena poslednja uloga bila je u popularnoj seriji „Tunel“ producenta i glumca Lazara Ristovskog, a intervju je sa snimanja seta zabeležen je kao Radmilin poslednji.

– Ovde postoji jedna potpuna draž, ja sam, kad sam se susrela sa ovom ekipom ovde, bila oduševljena. Puna su mi usta hvale i kao da sam u nekom bivšem vremenu, kada se vrlo ozbiljno radilo, kad se dobro promišljalo… Lepo mi je… Mislila sam, hajde, preguraću, ali bogami, biće mi žao kad završim – rekla je glumica.

Završićemo njenim rečima iz intervjua s kraja poršle godine. Govorila je kako je potreba svakog čoveka da gradi svoje stepenice u vertikalu i da ljjudsko biće ima zadatak da sebe oboži, jer svi smo rođeni s Bogom u sebi.

– Hoću da budem bolja sebi, dok god to radim imam razloga da živim. Mora da postoji samopoštovanje i samoosvešćenje. Ma, šta znači biti žrtva? Pa žrtva si i kad staneš za šporet da kuvaš za celu familiju, ko te pita. Moraš da poštuješ i svoje pretke, sve po starini. Šta znači „ti si mator“, „ti ne znaš ništa“. Ko ne zna ništa?! U gramzivosti čovek misli naopako i sve hoće na brzinu. Ništa se na brzinu ne postaje: moraš da staviš kvasac da uzdigne testo, da ga izmesiš, da uzdigne ponovo, pa onda da ga staviš u rernu. Ne može brašno i voda da uđu u rernu i bude hleb. Ne možeš na brzinu da postaneš mnogo pametan, bogat, značajan. Potrudi se, prvo u sebi, da otvoriš neka vrata… Danas je samo materijalno počelo ljude da zanima. Moj otac je govorio: „U tuđega tatka pogolema patka!“ Uspešan čovek ne zavidi, već daje sve od sebe da bi postao još bolji, u sebi samom.

(Antrfile)

ULOGE U POZORIŠTU (izbor)

Loki – “Soliter”

Milka – “Tuđa žena”

Lenka – “Zvezda na čelu naroda”

Bela žena – “Stanja šoka”

Majka Hasanagina – “Hasanaginica”

Majka Dara – “Svinjski otac”

Kata – “Koštana”

Paketa – “Kandid” (mjuzikl)

Noćna frajla svačija – „Noćna frajla“

Rozika – „Razvojni put Bore Šnajdera“

Aleksandra – „Čuješ li, mama, moj vapaj“

Živka – „Gospođa ministarka“

Mara – „Dr“

Agava – “Bahantkinje”

Pavka – „Narodni poslanik“…

ULOGE NA FILMU (izbor)

Vojka – „Naivko“

Milka“ – Drugarčine“

Jelena – „Petrijin venac“

Medicinska sestra Zaga – “Variola Vera”

Mila – „Poseban tretman“

Ruža – „Sok od šljiva“

Olga – „Crveni konj“

Tankosava – “O pokojniku sve najlepše”

Rada Estrada – “Uvek spremne žene”

Vidosava Pajković – “Poltron”

Anđa – “Kuduz”

Lepa – “Sabirni centar”

Mara – “Masmediologija na Balkanu”

Paulina – “Poslednji valcer u Sarajevu”

Marta – “Velika frka”

Jelena – “Virtuelna stvarnost”

Doka – “Zona Zamfirova”

Dara – “Ledina”…

TV SERIJE I DRAME (izbor):

Milanka – “Kamiondžije opet voze”

Šiljina majka – “Sivi dom”

Profesorka fizičkog – “Zaboravljeni”

Đilda – “Srećni ljudi”

Jovanka Ljutić – “Stižu dolari”

Savka – “Položajnik”

Radinka – “Tridesetdva kvadrata”

Iboljka – “Ulica lipa”…

Dobitnica je više značajnih nagrada (“Milivoje Živanović”, “Zlatna arena”, “Carica Teodora”, “Žanka Stokić”, „Despotica Jerina“, „Nušićeva nagrada za životno delo glumcu-komičaru“, Plaketa Narodnog pozorišta u Beogradu…)