LEKSIKON ZNAMENITIH KRUŠEVLJANKI: Prerani odlazak Slađane Nestorović Ristić

Glumačku i pozorišnu scenu napustila je Slađana Nestorović Ristić. „Izuzetan čovek, izuzetan profesionalac, kako na sceni tako i van scene. Slađana je predstavljala temelj ovog pozorišta i temelj svoje kuće i sve je to nekako uspela da drži i da znamo da kada je tu da ne moramo da se brinemo“, rekao je, na oproštaju od koleginice na komemorativnom skupu u velikoj sali Kruševačkog pozorišta njegov upravnik Branislav Nedić.

Otišla je i Slađana Nestorović Ristić. Prerano, kako je to izrežirao život, često najnemilosrdniji od svih reditelja. Ostaće, kako smo to na oproštaju od njenih kolega i prijatelja ugrađana čuli, upamćena po svojoj dobroti, brojnim ulogama i požrtvovanosti za sve ljude.

– Izuzetan čovek, izuzetan profesionalac, kako na sceni tako i van scene. Slađana je predstavljala temelj ovog pozorišta i temelj svoje kuće i sve je to nekako uspela da drži i da znamo da kada je tu da ne moramo da se brinemo. Velika žena, veliki čovek. Sve ono što glumac, što žena može da predstavlja bilo je sažeto u njoj. Svojom predivnom dušom, svojim talentom umela je da priđe da objasni, da razume, da saoseća svu našu decu i sve ove mlade glumce koji su dolazili u naše pozorište. Znala je da sačeka prva i da im se obrati sa lepim rečima, taktom, motivacijom, da osete da su dobrodošli ovde. Sva ta deca i iz publike i deca radnika našeg pozorišta su znala da u njoj imaju drugu majku, tetku, kumu…pravog prijatelja. Jednostavno, Slađa je bila takva, imala je neopisiv dar da priđe, da razume i da uputi – reči su kojima se upravnik Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić oprostio od koleginice na komemoraciji u velikoj sali Kruševačkog pozorišta.

Glumac Bojan Veljović u svom obraćanju na komemoraciji istakao je požrtvovanost i dobrotu koju je glumica posedovala i po kojoj će ostati upamćena:

– Danas se ne opraštamo samo od Slađe već i od svega onoga zajedno proživljenog, od svega što ćemo tek osvestiti i od onoga što će nam tek nedostajati. Ono od čega se ne opraštamo su njena dela,pružene brige i ljubavi.

Koliko god toga možemo da kažemo o Slađi, mnogo više ostaje u nama i mnogo više je toga što ostaje u ćutanju. Ta tišina je u stvari pitanje ko smo i kakvi smo mi? Nije nam to pitanje Slađa postavljala ali ono se samo stvaralo iz toga ko je bila i kako je živela.

Koliko je potrebno da se jedan život zaokruži? Nekome mnogo dok nađe svoj sadržaj, a nekome tek toliko da nas svojom dobrotom zarazi i ode tiho,pazeći da nikoga od nas taj odlazak ne poremeti.

Razgovaramo jednom:

Ona naravno sluša, saoseća i na kraju opsuje. Odjednom se nasmejemo jer vidiš da joj psovka ne pristaje nego da je samo izdah prijatelja koji te razume. Nastavljamo da se smejemo i misli koju je neko izrekao: Da mi više volimo život, nego on nas.

Pitam je: Odakle ti snage da toliko juriš, odakle ti toliko energije za tuđe borbe? Blago se osmehne i u potpunom miru kaže: „E pa vidiš nekog majka i za to rodi!“ Ostajem nem i zadovoljan što je imam za prijatelja. Odjednom ustaje i juri nekud kao furija… Da se nešto sredi, da se nešto završi, da se neko ušuska… I kad se sve to desi ona nestaje i pojavljuje se u nekom drugom životu kome isto trebaju šavovi i zakrpe.

Kad je neko toliko nesebičan spada u retke, u čudake, onda je sasvim prirodno da se skriva u pozorištu. Pozorište je utočište koje razume najveće ljudske slabosti, ono je kuća onih koji se ne boje da igraju i dobre i loše likove, da ih tumače i pokazuju svojim slabostima.

Kako na sceni, tako i u životu van scene pripadala je kasti koja se pokazuje ne bi li probudila i oživela, ohrabrila one koji su možda zaspali, nestali ili preminuli pre smrti a da nisu ni primetili.

Kao partner na sceni popločavala je i pravila put nekome kome će zbog takvog raskrčenog puta biti lakše da dopre do nas i da se ipred nas prospe. Ne očekujući da to bude primećeno ili ne daj Bože nagrađeno tiho je vršila svoju misiju isključivo i uvek zarad opšteg dobra zarad predstave.

Često imamo krivu sliku o tome kako izgleda moć i zamišljamo je kao nešto ogromno oklopljeno, zatamnjeno, namršteno i nedodirljivo. Onda vidite ženu koja u patikama i trenerci, sa naočarima koje lete oko vrata i sa torbom koja je puna važnih stvari za nekog drugog, juri kroz grad i kako svi automobili sa zatamnjenim staklima, sve važne kancelarije i funkcije postaju nevažne i nemoćne pred jednom ogromnom dušom.

Danas ta velika duša ne odlazi nego se prosipa po nama kao prah i živi u sećanjima – na dirljiv način se od kolegicie oprostio Bojan Veljović.

Slađana Nestorović Ristić rođena je 29. oktobra 1966. godine u Kruševcu. U Kruševačkom pozorištu zaposlena je od 1990. godine. Tokom karijere ostvarila je veliki broj uloga u predstavama svih žanrova. Sarađivala je i sticala iskustvo kroz rad sa mnogim rediteljima kao što su Milan Karadžić, Kokan Mladenović, Ljuboslav Majera, Nebojša Bradić, Darijan Mihajlović, Voja Soldatović.

Kruševačko pozorište ima dugu i plodnu tradiciju postavljanja na scenu dečjih predstava, kako igranih tako i lutkarskih, i u tom repertoaru ostvarila je niz interesantnih i zahtevnih uloga, sarađujući sa Branislavom Nedićem i Miškom Dinulovićem, a lutkarski zanat učila je od reditelja kao što su Zoran Lozančić i Mima i Bane Janković. Njena dugogodišnja karijera ovenčana je nagradama na mnogobrojnim festivalima u zemlji i u inostranstvu.

Osim rada u matičnoj kući, svoje glumačko umeće pokazala je i ulogama u televizijskim serijama kao što su „Selo gori, a baba se češlja“ „Urgentni centar“, „Popadija“, a igrala i u pilot seriji „Egzit“ u režiji Marka Živića. Interpretirala je uloge i u različitim studentskim filmovima i predstavama.

Bila je brižna supruga i majka i profesionalna koleginica koja je predstavljala temelj svoje kuće i svog pozorišta. I ostavila je dubok trag u životu grada proteklih decenija. Malo je reći – neizbrisiv…