U Kruševačkom pozorištu, u četvrtak, 31. oktobra, sa početkom u 20 časova, igraće se predstava „Za sada je sve ok“, u režiji Snežane Trišić.

O PREDSTAVI

Ova predstava je nastala kao posledica introspekcije autorskog tima i glumaca. Sagledali smo stare, poznate obrazce života, odnosa, ponašanja u novim okolnostima koje su nas zadesile. Nova situacija izazvana pandemijom može se posmatrati kao kriza ali i kao šansa. Krizna situacija u pozorištu i drami najčešće je najveći potencijal predstave jer kriza zahteva napor, prevazilaženje, traganje za rešenjima, odluke, promene i borbu. U kriznoj situaciji nepogrešivo otkrivamo ko je ko, u njoj se lik razotkriva, otvara i gradi, na sceni kao i u životu. U ovoj predstavi likovi na sceni satkani su od fragmenata naših priča, iskustava, osećanja. Ugradili smo neki deo sebe, naših odnosa, situacija, dijagnoza, ograničenja, želja ili strahova. Posle dugo vremena, u ovoj režiji bavila sam se svakodnevicom i intimom, tu nema istorijskih likova ili istorijskih i političkih prevrata ili filozofskih pitanja, ovde se lična i društvena drama događa dok se spremamo da krenemo od kuće na posao. A ako je taj posao u bolnici, otvaraju se brojna etička pitanja ali i veoma složen odnos prema bolesti, međuljudskim profesionalnim i intimnim odnosima. Bavili smo se odnosima koji su oboleli i na neki način su se zaglavili, ispraznili, umorili. Kao i odnosima koji su utemeljeni na nepravdi. Bolest je često posledica nerazrešenih trauma i problema, nekome izlaz, a nekom oružje i sredstvo manipulacije. U središtu priče je Milena, glavna medicinska sestra sa odeljenja za ortopdeiju i njen muž, zatim šef na poslu i pacijent koga upoznaje u bolnici. E sad, da li su to baš ti likovi ili smo to mi ili su to glumci na sceni? Čije snove oni sanjaju i da li su ti snovi njihova pribežišta ili naši tajni svetovi? Teško bi bilo razjasniti i postaviti tačne granice i dijagnoze jer kada se radi o ljubavi, tu nema prave dijagnoze, vakcine ili leka.

izvor/ krusevackopozoriste