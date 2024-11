Plan rada institucija tokom praznika 11. novembra

Za Dan primirja 11. novembra, služba Hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežuraju 24 sata. Ambulanta u Dijagnostičkom centru kao i Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu rade od 7 do 20 sati. Ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima radiće od 7 do 14 i 30 i Ambulanta u Velikom Šiljegovcu od 7 do 20 sati.

Jugoprevoz Kruševac obaveštava da će 11. novembra, gradski i prigradski autobusi saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

Blagajne JKP Vodovod , neće raditi 11. novembra. Organizovana su 24-a dežurstva, tako da eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama, građani mogu da prijave na broj telefona: 0800 303-037.

Iz Gradske Toplane obaveštavaju da će 11. novembar za njihove blagajne biti neradan dan. Organizovane su dežurne ekipe, kojima se građani mogu obratiti putem sledećih brojeva telefona: 0800 035-037, 037 447-791 i 037 443-258.

Javne garaže Poslovnog centra radiće uobičajeno, dok se parkiranje vozila na javnim površinama, u ponedeljak 11. novembra, neće naplaćivati.

Bioskop Kruševac će na Dan praznika, 11. novembra imati redovne projekcije, od 18 i 20 sati.

Zatvoreni bazeni Sportskog centra Kruševac, na Dan praznika, radiće uobičajeno od 8 do 18 sati.