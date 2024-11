SRBIJA OSTVARILA ZNAČAJAN NAPREDAK U OKVIRU NETWORKS READINESS INDEX-a

Prepoznajući dostignuća Republike Srbije u oblasti digitalnog društva, ugledni institut ,,Portulans“ Univerziteta u Oksfordu predstavio je juče prestižni NRI (Network Readiness Index) za 2024. godinu.

NRI baziran je na sveobuhvatnom okviru koji meri spremnost država da koriste prednosti informaciono–komunikacionih tehnologija (IKT) sa ciljem ekonomskog i društvenog napreka kroz merenje rezultata u četiri ključne oblasti podeljenih na 60 podoblasti.

U odnosu na prethodnu godinu Republika Srbija napredovala je za čitavih 8 mesta i sada se nalazi na 47. poziciji u konkurenciji 133 obuhvaćene zemlje.

Naša zemlja se ove godine nalazi ispred nekoliko članica EU iz regiona, poput Hrvatske (59), Rumunije (57), Grčke (56) i daleko ispred ostalih zemalja Zapadnog Balkana kao što su to Crna Gora (65), Severna Makedonija (77), Albanija (84) i Bosna i Hercegovina (90) čime je još jednom potvrđena i prepoznata pozicija Republike Srbije kao regionalnog lidera u oblasti digitalne transformacije.

Više podataka o NRI 2024. godine možete naći na: https://networkreadinessindex.org/countries/

Tim povodom, na poziv organizatora, ministar informisanja i telekomunikacija g. Dejan Ristić održao je uvodno izlaganje tokom predstavljanja Network Readiness Index–a koje je održano juče na Univerzitetu u Oksfordu čime je Republici Srbiji odato posebno priznanje za uspehe ostvarene u IKT sektoru. Ministar je, zbog sprečenosti da lično prisustvuje ovom važnom događaju, izlaganje održao u obliku video poruke.

,,Ovogodišnja tema pod nazivom Izgradnja digitalne sutrašnjice: Javno–privatne investicije i globalna saradnja za digitalnu spremnost u velikoj meri odražava transformativne inicijative koje ste vodili u okviru Republike Srbije“ naveli su organizatori u pismu upućenom ministru g. Ristiću. ,,Ova tema istražuje ključnu ulogu zajedničkih ulaganja i saradnje između javnog i privatnog sektora u unapređenju globalne digitalne spremnosti i formulisanju podsticajnih politika“, istakli su organizatori skupa koji su posebno naglasili ,,iskustvo i zalaganje Republike Srbije u podsticanju inovativnih partnerstava i promociji održivog digitalnog razvoja“.

,,Ovogodišnja tema od suštinske je važnosti za razumevanje neophodne sprege i saradnje koja mora da postoji između privrede i države kako bi se pružio dodatni podsticaj razvoju informaciono–komunikacionih tehnologija“, naglasio je u obraćanju ministar g. Ristić.

Ministar je istakao i to da su upravo rast i razvoj IKT sektora jedan od glavnih prioriteta Vlade Republike Srbije. ,,Zahvaljujući kreiranju povoljnog zakonodavnog i institucionalnog ambijenta stvorili smo uslove koji su omogućili privredi da se neometano razvija i postali regionalni lider u IKT sektoru. Kada govorimo o konkretnim podacima, istakao bih i to da u prvih 9 meseci tekuće godine prihod od izvoza IKT usluga u Srbiji dostigao blizu 3 milijarde evra što predstavlja rast od čak 19% u odnosu na prethodnu rekordnu godinu kada je prihod od izvoza iznosio oko 2,5 milijarde evra. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da kažem da do kraja godine očekujemo prihod od izvoza od čak 4 milijarde evra. Voleo bih da naglasim i to da je prethodne 2023. godine IKT sektor činio 12,2% sveukupne srpske privrede, odnosno da je sa 6,8% učestvovao u našem BDP–u“, istakao je ministar.

Govoreći o daljim planovima Republike Srbije po pitanju razvoja IKT sektora ministar je ukazao na značaj koji će organizacija i realizacija specijalizovane izložbe ESKPO 2027 u Beogradu imati na sveukupan razvoj čitave privrede. ,,Ogroman uticaj na nastavak ubrzanog razvoja IKT sektora imaće i specijalizovana izložba EKSPO 2027 koja će biti održana u Beogradu. EKSPO, kao globalna platforma, nesumnjivo će dodatno afirmisati i učvrstiti poziciju Srbije kao regionalnog lidera u IKT sektoru. Na stotine naših i inostranih kompanija iz IKT sektora dobiće mogućnost da tokom trajanja specijalizovane izložbe predstavi svoja najnovija dostignuća, ali i da otvori mogućnost za produbljivanje saradnje i uspostavljanje novih partnerstava. Uveren sam da će EKSPO dati nesagledivo snažan impuls za razvoj čitave Republike Srbije u najširem smislu, kao i mnogih privrednih grana i sektora usluga, a sami tim i omogućiti dalji ubrzani razvoj IKT sektora“, rekao je ministar.

,,Čvrsto sam uveren u to da smo naporima i resursima koje smo uložili u razvoj IKT sektora i telekomunikacione infrastrukture postavili čvrste temelje za budućnost Srbije kao digitalno inovativne i globalno konkurentne ekonomije. Naš cilj je, ne samo da nastavimo sa tehnološkim napretkom, već i da obezbedimo da koristi od digitalne transformacije budu dostupne svim građanima, podstičući inkluzivan razvoj, ekonomski rast i podizanje kvaliteta života“, zaključio je svoje obraćanje ministar g. Ristić.