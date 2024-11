Javna tribina o Nacrtu LAP – a za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca

U Gradskoj upravi održana Javna tribina povodom raspisane Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uknjučivalje Roma i Romkinja Grada Kruševca za period od 2025. do 2027. godine. Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca je strateški dokument koji predstavlja osnovu za planiranje i sprovođenje ciljeva, mera i aktivnosti usmerenih na unapređivanje položaja romske nacionalne manjine, a koji su usklađeni sa nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji koja predstavlja krovni strateški dokument. Izradom Lokalnog akcionog plana se obezbeđuje sistemski pristup unapređenja kvaliteta života romske populacije u nekoliko oblasti istakla je Zorana Pavlović iz Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca, a to su : obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite. Grad na ovaj način pokazuje kontinuiranu brigu o problemima i potrebama romske zajednice, u cilju obezbeđenja učešća romske populacije u svim segmentima socijalnog, društvenog i političkog života. Svi građani koji imaju neku sugestiju ili ideju imaju priliku da to urade do 29. novembra do kada je i raspisana Javna rasprava.