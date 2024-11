Konferencija povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Najviši cilj je da izgradimo društvo bez nasilja, društvo koje je empatično i podržavajuće i koje ne toleriše nasilje, a da su institucije sistema, tu ya sve žene i devojčice žrtve nasilja i da imaju snažan podgovor na nasilje, izjavila je ministarka Tatjana Macura na otvaranju konferencije pod nayivom Jednake, sigurne, osnažene.

Konferencija je otvorena u Kraun Plazi povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u sklopu početka kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“. „Izgradnja društva bez nasilja nemoguća je bez institucionalnog dijaloga i ulaganja države u borbu protiv nasilja. Vlada Srbije jedina je u regionu i šire koja ima ministarku neposredno yaduženu za ovu oblast i to jasno govori da je naša namera da čvrsto radimo na tome da se stane ne put nasilju. Pozvala bih sve žene, devojke i devojčice koje trpe nasilje da isto prijave na broj telefona 192“ dodala je ministarka. Jedan od uvodničara na konferenciji bio je i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je svom govoru istakoa da jeste tačno da u javnosti postoji utisak da se nasilje dešava u većem obimu, ali da u praksi taj utisak nastave ybog sve učestalijeg pominjanja nasilja u javnom prostoru. „Prema podacima kojima raspolažem, broj iyrečenih hitnih merau toku ove godine biće na nivou od oko 30 hiljada što je ya 2 hiljade manje u odnosu na prethodnu. Svakako je reč o velikom broju, i zato je važno o nasilju javno govoriti, kako bi se stvari do kraja isterale na čistac. Njavažnije od svega je da postoji javna osuda svih onih koji su učestvovali u nasilju, ma koju funkciju i ulogu u društvu oni imali2, istakoa je predsednik Vučić. On je dodao da će njegov politički zahtev upućen Vladi Srbije biti nulta tolerancija prema onima koji su na bilo koji način učestovali u nasilju. Konferencija je održana u okviru početka kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad žemana2 i prvi put je organozovana na visokom nivou uz prisutvo predsednika Republike Srbije, potpredsednice Narodne skupštine, brojnih ministara u Vladi Srbije, ambasadora i predstavnika civilnog sektora.